Открыть госакадемию искусства и мастерские ведущих художников предлагают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе круглого стола Комитета Мажилиса Парламента РК по социально-культурному вопросу Председатель правления Союза художников РК Умирбек Жубаниязов предложил выпустить иллюстрированные альбомы мастеров изобразительного искусства Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общественные организации являются представителями народа. По сути это представители народа, которые выражают свою позицию и проявляют инициативу. Таким же образом осуществляется связь с населением. Это имеет большое значение для решения насущных проблем развития страны. С этой точки зрения хотелось бы отметить особую роль творческих организаций. У нас есть художественное образование. Не хватает квалифицированных специалистов. Художественный уровень резко снизился. Посмотрите, какие ставятся памятники и насколько качественные произведения искусства имеются во многих общественных пространствах. Работа художников предыдущего поколения была приобретена частными коллекциями, хорошие работы были проданы за границу за копейки, художники, которые занимаются всю жизнь творчеством и создают замечательные произведения, получают минимальную пенсию, как будто нигде не работали», - рассказал Председатель правления Союза художников.

По его словам, молодые художники не могут получить достойное образование из-за неправильно выстроенных программ, не отвечающих требованиям современности.

«Мы часто задаем следующий вопрос: нужны ли стране художники? Если не нужны, следует прекратить обучение художников в академии Жургенова и в других учебных заведениях. Более того, они не могут получить достойное образование из-за неправильно выстроенных программ, не отвечающих требованиям современности. Новая национальная идентичность, основанная на индивидуальной и коллективной самоидентификации не может формироваться в соответствии с требованиями времени и отвечать на его вызовы без глубокого образования, глубоко-культурного воспитания», - считает он.

Умирбек Жубаниязов отметил, что влияние творчества и искусства на формирование общественного сознания - вопрос индивидуальный и важный.

«Накопилось много вопросов, требующих решения. Для конкретного решения необходимы встречи компетентных государственных органов и представителей Союза художников. Вы знаете, прежде чем, научиться читать и писать, ребенок научится рисовать. Поэтому предлагаем открыть первую государственную академию искусства и мастерские ведущих художников, издать монографическое многотомное издание по видам изобразительного искусства. В третьих, выпуск иллюстрированных альбомов мастеров изобразительного искусства Казахстана. Также следует рассмотреть вопрос касательно выставочных залов в городах», - предложил У. Жуманиязов.