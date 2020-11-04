Открыть фронт-офис «Семейная терапия» планируют в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Идея создания психологической и правовой помощи для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, принадлежит Региональной палате ЧСИ по Костанайской области. Аналогичного проекта в стране нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной палаты.

В фронт-офисе будут работать более 20 специалистов. Это квалифицированные психологи, психотерапевты, адвокаты, медиаторы, судьи, специалисты по кадрам, представители различных бизнес и государственных структур. Все на безвозмездной основе.

«Нужно признать в нынешнее время слово семья потеряла ценность. Причин множество: безработица, жилищные вопросы, психологическая составляющая. Мы стали забывать традиционное казахское воспитание, теряем уважение к страшим. Забыли о таких ценностях как, культура воспитания девочки, девушки, женщины, снохи, жены, матери. Не нужно забывать, что семья в совокупности имеет огромное значение в обществе. Чтобы прекратить эти бесконечные разводы, мы решили пока у себя в регионе открыть фронт-офис «Семейная терапия». Проект пилотный», - говорит руководитель региональной палаты ЧСИ по Костанайской области Несибели Басенова.

Проект предусматривает два способа развития: работа будет вестись до расторжения брака, в этом направление наши специалисты попытаются сохранить брак. А также работа с семьями, которые уже развелись. Специалисты фронт-офиса намерены распавшиеся браки соединить.

«Мы намерены оказывать психологическую помощь семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Мы попытаемся не разрушить брак. Снова проявить в супругах любовь, уважение. Конечно будет трудоустройство супругов, помощь психотерапевтов, консультация врачей –наркологов, потому то, многие браки распадаются из-за алкоголя. Различные тренинги для молодых семей, снох, мужей», - добавила Басенова.

Напомним, Костанайская область лидируют по количеству разводов в стране, только в 2019 году в регионе развелись около 1000 пар, тогда как за 9 месяцев 2020 года более 700 семей.

Открыть фронт-офис планируют 1 декабря 2020 года.