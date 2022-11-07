Открыть филиал Сеульского национального университета науки и технологий планируют в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординском университете имени Коркыт ата состоялась встреча с делегацией из Южной Кореи по вопросу укрепления сотрудничества в сфере образования и науки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

На встрече председатель правления – ректор Кызылординского университета имени Коркыт ата Бейбиткуль Каримова отметила, что университет сотрудничает с более чем 170 зарубежными университетами, культурными и научными центрами. Среди этих стран особое место занимают вузы Республики Корея.

На встрече в университете председатель специальной комиссии по бюджету, национальный герой Кореи, председатель общества генерала Хон Бом До У Вон Сик сообщил, что в Университете Коркыт ата планируется поэтапное открытие филиала Школы инженерии Сеульского национального университета науки и технологий.

Запуск совместной работы с Сеульским национальным университетом науки и технологий внесет ощутимый вклад в экономическое и цифровое развитие Кызылординского региона и страны в целом.

В ходе встречи делегация из Кореи ознакомилась с фондом отдела «Рукописи и редкие книги» в библиотеке университета. Редкие книги и рукописи на корейском языке вызвали большой интерес у гостей.







