Открыть доступ к информации о правах на недвижимость юрлиц предлагают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе состоялась презентация проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам улучшения бизнес-климата», передает корреспондент МИА «Каинформ».

«Законодательные инициативы предусматривают 197 поправок в 39 нормативных правовых актов, в рамках которых задействовано 8 индикаторов рейтинга «Doing Business», а также нормы по исключению барьеров, препятствующих конкуренции, и повышению эффективности антимонопольного регулирования», - сказал вице-министр национальной экономики РК Жаслан Мадиев, представляя законопроект депутатам.

Вице-министр добавил, что в рамках 8-го пакета предусматриваются такие реформы, как, например, открытие публичного доступа к информации об обременении на недвижимое имущество.

«Открытие публичного доступа к информации о правах собственности на недвижимое имущество на юридических лиц. Реализация реформы позволит получать гражданам до приобретения недвижимости информацию о правах собственности, учитывая, что на сегодня содержащаяся в правовом кадастре информация о физлицах является персональным данным, поэтому публичный доступ мы предлагаем начать с юридических лиц», - сообщил Жаслан Мадиев.