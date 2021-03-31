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    12:20, 31 Март 2021 | GMT +6

    Открыть Центр для девочек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, предложила депутат маслихата

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Центре поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации акимата города Нур-Султана, зарегистрировано 68 детей. 60% из них – девочки. Об этом сообщила депутат городского маслихата Лязат Разбекова-Тулеуханова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Весь мир на сегодняшний день переживает экономический кризис. Конечно, город Нур-Султан тоже не остался в стороне. Социальное положение население сложное, конечно. Эта проблема также касается детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Например, при акимате столицы действует Центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По прошлогодним сведениям в этом центре зарегистрировано 35 детей. В этом году за три месяца их количество достигло 68 детей», - сказала депутат городского маслихата Лязат Разбекова-Тулеуханова.

    По ее словам, 60 % из них составляют девочки.

    «Это очень печально. В этой связи считаю правильным открыть специальный Центр для девочек от 12 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Также следует подготовить ряд предложений для решения этого вопроса», - добавила депутат.


    Фото: Mediaworld.kz
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    Закон и право Астана Общество
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