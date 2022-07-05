5 Июля 2022 12:42

Открыть 17 центров раннего вмешательства планируют в Казахстане в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила о предпринимаемых мерах по реабилитации лиц с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последние годы активно развивается медицинская реабилитация, направленная на восстановление утраченных функций организма и предупреждение инвалидизации. Медицинскую реабилитацию оказывают 637 организаций здравоохранения, из них государственных - 380, частных – 257, в том числе 76 реабилитационных центров», - сказала Ажар Гиният на заседании Правительства.

По ее словам, в рамках инициативы «Қамқорлық» в текущем году открыто для детей 8 реабилитационных центров, 2 центра раннего вмешательства, и до конца года планируется открытие 17 центров раннего вмешательства.

Обеспеченность койками восстановительного лечения и медицинской реабилитации составляет 62%, ежегодно отмечается рост количества коек восстановительного лечения для детей, примерно в 2 раза.

«С внедрением системы ОСМС финансирование медицинской реабилитации увеличилось по сравнению с 2019 годом в 7,2 раза (в 2019 году – 6,7 млрд тенге), составив в 2022 году 74,6 млрд тенге, из них для детей на 27% - более 11,4 млрд тенге. Охват пациентов услугами медицинской реабилитации увеличился почти в 6 раз», - добавила министр.