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Открылся транспортный коридор Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан
22 Сентября 2022, 14:42

Открылся транспортный коридор Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Первые 12 контейнеров китайского груза отправили железнодорожным транспортом из Кыргызстана в Афганистан по новому транспортному коридору «Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на НК «Кыргыз темир жолу».

Данный транзитный коридор является мультимодальным маршрутом для комбинированной перевозки груза из Китая до Афганистана через Кыргызскую Республику и реализуется в рамках достигнутых договоренностей в ходе четырехсторонней встречи представителей администраций железных дорог Кыргызстана, Узбекистана, Афганистана с участием китайской международной логистической компании, проведенной 8-9 сентября в городе Ташкент.

По информации компании, грузоперевозки осуществляются от железнодорожной станции «Кашгар» (Китай) до станции «Ош» (Кыргызстан) автомобильным транспортом, далее железной дорогой через территорию Узбекистана до станции «Мазари-Шариф» (Афганистан).


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