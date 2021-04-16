Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Открылся проектный офис «Алматы - адалдық алаңы» департамента госдоходов

Автор:  
Данияр Дауталиев
16 Апреля 2021, 19:52
Открылся проектный офис «Алматы - адалдық алаңы» департамента госдоходов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель Антикоррупционной службы по городу Алматы Ныгмеджан Сапаров и руководитель проектного офиса «Алматы – адалдық алаңы» Айнур Сабитова приняли участие в открытии проектного офиса департамента государственных доходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Открытие данного проектного офиса реализовано в соответствии с концепцией «Слышащего государства». Основной целью данной концепции является установление конструктивного диалога между государством и населением», - сообщили в пресс-службе ДГД.

Основное направление данного проекта – минимизация бытовой коррупции. Для этого проводится работа по повышению открытости, прозрачности, подотчетности государственных органов и формированию культуры добропорядочности в обществе.

Сегодня проект является уникальной площадкой, объединяющей усилия государства и общества в борьбе с коррупцией.

Вместе с тем открытие проектного офиса в УГД по Медеускому району не случайно. Именно Медеуский район является крупным финансовым сектором Алматы и на сегодняшний день обеспечивает почти 30% всех налоговых поступлений (республиканский бюджет – 30,6%, местный бюджет – 23,4%) города, или 545 млрд тенге.

Руководитель Антикоррупционной службы по городу Алматы и руководитель проектного офиса «Алматы – адалдық алаңы» ознакомились с работой мобильного «Офиса на колесах». Мобильный «Офис на колесах» позволяет осуществить практическую и консультационную помощь по вопросам, входящим в компетенцию органов государственных доходов.

В настоящее время мобильные микроавтобусы активно используются в рамках внедрения первого этапа всеобщего декларирования. Установленные программы позволяют принять декларацию и провести консультацию (сайт «Кабинет налогоплательщика», портал «Электронного правительства» и мобильное приложение «E-salyqazamat», программы ИНИС РК, СОНО, ЦУЛС).


Алматы   Коррупция   Минфин РК   Другие государственные органы   Цифровой Казахстан   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной