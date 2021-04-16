Открылся проектный офис «Алматы - адалдық алаңы» департамента госдоходов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель Антикоррупционной службы по городу Алматы Ныгмеджан Сапаров и руководитель проектного офиса «Алматы – адалдық алаңы» Айнур Сабитова приняли участие в открытии проектного офиса департамента государственных доходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Открытие данного проектного офиса реализовано в соответствии с концепцией «Слышащего государства». Основной целью данной концепции является установление конструктивного диалога между государством и населением», - сообщили в пресс-службе ДГД.

Основное направление данного проекта – минимизация бытовой коррупции. Для этого проводится работа по повышению открытости, прозрачности, подотчетности государственных органов и формированию культуры добропорядочности в обществе.

Сегодня проект является уникальной площадкой, объединяющей усилия государства и общества в борьбе с коррупцией.

Вместе с тем открытие проектного офиса в УГД по Медеускому району не случайно. Именно Медеуский район является крупным финансовым сектором Алматы и на сегодняшний день обеспечивает почти 30% всех налоговых поступлений (республиканский бюджет – 30,6%, местный бюджет – 23,4%) города, или 545 млрд тенге.

Руководитель Антикоррупционной службы по городу Алматы и руководитель проектного офиса «Алматы – адалдық алаңы» ознакомились с работой мобильного «Офиса на колесах». Мобильный «Офис на колесах» позволяет осуществить практическую и консультационную помощь по вопросам, входящим в компетенцию органов государственных доходов.

В настоящее время мобильные микроавтобусы активно используются в рамках внедрения первого этапа всеобщего декларирования. Установленные программы позволяют принять декларацию и провести консультацию (сайт «Кабинет налогоплательщика», портал «Электронного правительства» и мобильное приложение «E-salyqazamat», программы ИНИС РК, СОНО, ЦУЛС).