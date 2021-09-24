Открылся первый консультационный центр долгосрочного ухода Qoldau

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году открыт первый в Казахстане центр долгосрочного ухода Qoldau. Центр создан с целью предоставления помощи и консультации людям, которые сталкиваются с проблемой недержания и ежедневно ухаживают за людьми с ограниченными возможностями, тяжелобольными и пожилыми людьми, передает МИА «Казинформ».

Для правильного ухода за тяжелобольными, пожилыми и людьми с ограниченными возможностями нужны не только оборудование, но и специальные знания. В Европе и в странах СНГ долгое время существуют специальные центры, где людям помогают и обучают правильному уходу. Опираясь на международный опыт, открылся первый в Казахстане центр долгосрочного ухода Qoldau.

Это не просто центр, где рассказывают об особенностях ухода, но это первый центр в нашей стране, куда могут обращаться люди, столкнувшиеся с уходом за больным или пожилым близким человеком. В центре консультируют и обучают правильному уходу за людьми с особыми потребностями, помогают подобрать средства гигиены, техническое оснащение и помогают на социальном портале.

Идея создания центра возникла, опираясь на международный опыт стран СНГ и Европы, где людям столкнувшись с вопросами опеки и ухода за тяжелобольными и пожилыми людьми, оказывается всесторонняя помощь.

«Наш казахстанский центр долгосрочного ухода Qoldau предполагает всестороннюю поддержку нуждающимся и социальную заботу не только людям с инвалидностью, но и опекунам! Ведь именно от психологического и физического состояния опекуна, зависит качества ухода», - комментирует менеджер по обучению и развитию центра долгосрочного ухода Qoldau Лаура Абжанова.

Центр Qoldau работает в трех направлениях: консультация, обучение, помощь в работе на портале социальных услуг (ПСУ).

Консультация

Специалисты консультационного центра долгосрочного ухода Qoldau сориентируют по выбору средств гигиены, правильной реабилитации, уходу за лежачими и пожилыми людьми. Здесь же расскажут о видах и формах социальной помощи – дополнительные выплаты, государственные пособия.

Обучение

В Школе ухода консультационного центра долгосрочного ухода Qoldau на мастер-классах и семинарах обучают родственников, опекунов и других лиц правильному уходу за людьми с ограниченными возможностями, тяжелобольными, и пожилыми людьми.

Также в Школе консультационного центра долгосрочного ухода Qoldau обучают профессиональных сиделок. Здесь делают ставку не только на правильный уход для улучшения качества жизни больного, но и на сохранение физического и психологического здоровья опекунов.

Каждый выпускник Школы ухода консультационного центра долгосрочного ухода Qoldau получает сертификат об окончании обучения.

Помощь в работе с ПСУ

В консультационном центре долгосрочного ухода Qoldau разъясняют принципы работы портала социальных услуг и возможности его использования. Удаленно окажут содействие в оформлении ЭЦП и помогут сформировать заявки для получения от государства средств технической реабилитации.

В центре Qoldau ждут всех, кому нужна консультация по вопросам ухода, помощь в выборе средств гигиены и реабилитации, заказа этих средств на портале социальных услуг. Будут рады ответить на актуальные вопросы по уходу за больным или пожилым близким человеком.

Контакты Центра:

Адрес: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Макатаева, 53

Телефон: +7 701 539 98 22

Email: [email protected]

Режим работы:

Рабочий день: с 9:00 до 18:00

Выходные: Суббота — Воскресенье



