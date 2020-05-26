Открылось внутреннее авиасообщение с Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Открылось внутреннее авиасообщение с городом Атырау. Первые пассажиры вылетели в Нур-Султан и Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По ныне действующим санитарным правилам пассажиры должны быть в масках, пройти обязательную теромометрию, рассадка в самолётах обычная. При этом на борту запрещено какое-либо перемещение. Пока полёты осуществляют только две авиакомпании. В планах у перевозчиков с 1 июня открыть рейсы и до Актау», - рассказал представитель аэропорта Феруддин Ариф.

Отмечается, ПЦР-тесты не нужны, но маска обязательна во время всего пребывания в аэровокзале и во время полёта.