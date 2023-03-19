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Открылись избирательные участки в Омске, Бишкеке и Дели

Редактор:  
Гульмира Байзакова
19 Марта 2023, 07:22
Открылись избирательные участки в Омске, Бишкеке и Дели Фото:t.me/pressmfakz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Открылись избирательные участки в Омске, Бишкеке, Дели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Как сообщалось, выборы депутатов Мажилиса и маслихатов стартовали в Казахстане.

В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек.

В связи с временным поясом в некоторых странах голосование началось раньше, чем в Казахстане. При загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образованы 77 избирательных участков.

В 05:00 часов по времени Астаны (в 07:00 по местному времени) на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК начали работать избирательные участки, образованные при посольстве Республики Казахстан в Китайской Народной Республике в городе Пекине и генеральных консульствах РК в городах Шанхай и Гонконг.

Также сообщалось, что казахстанцы начали голосовать в Корее.
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