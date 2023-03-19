АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Открылись избирательные участки в Берлине, Париже, Мадриде и Варшаве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Как сообщалось, выборы депутатов Мажилиса и маслихатов стартовали в Казахстане.

В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек.

В связи с временным поясом в некоторых странах голосование началось раньше, чем в Казахстане. При загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образованы 77 избирательных участков.

В 05:00 часов по времени Астаны (в 07:00 по местному времени) на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК начали работать избирательные участки, образованные при посольстве Республики Казахстан в Китайской Народной Республике в городе Пекине и генеральных консульствах РК в городах Шанхай и Гонконг.

Также сообщалось, что казахстанцы начали голосовать в Корее, Омске, Бишкеке и Дели, в Ташкенте, Ашхабаде, Исламабаде и Душанбе, Анкаре, Стамбуле и Анталии, Тегеране, Эр-Рияде, Джидде, Аммане и Дохе, Москве, Санкт-Петербурге и Казани, Каире и Претории.