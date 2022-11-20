Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Открылись избирательные участки в Берлине, Берне, Мадриде и Варшаве

20 Ноября 2022, 12:45
Открылись избирательные участки в Берлине, Берне, Мадриде и Варшаве
20 Ноября 2022, 12:45

Открылись избирательные участки в Берлине, Берне, Мадриде и Варшаве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Открылись избирательные участки в Берлине, Берне, Мадриде и Варшаве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Ранее начали работу избирательные участки в Токио и Сеуле, в Пекине, Шанхае и Гонконге, Омске, Бишкеке, Дели, в Ташкенте, Ашхабаде, Исламабаде и Душанбе, в Абу-Даби, Дубай, Маскате, в Ереване, Баку, Астрахани, Тбилиси, Москве, Санкт-Петербурге и Казани, Анкаре, Стамбуле и Анталии, в Вильнюсе, Тель-Авиве, Афинах, Софии, Бухаресте, Таллине, Хельсинки, Риге.

Сообщалось, что во всех регионах страны началась процедура голосования. Также в 53 странах созданы 68 избирательных участков.


Фото:t.me/pressmfakz


Новости по теме
Завершилось голосование на избирательном участке в Пекине
Жители Восточного Казахстана удивили оригинальным подходом к голосованию на выборах
На выборах Президента РК проголосовали 67,85% избирателей
Читайте также
Завершилось голосование на избирательном участке в Пекине
Самые юные избиратели проголосовали в Жетысу
За мир, за взаимопонимание, за мой любимый Казахстан – ветеран Наталья Гончарова
Руководитель Администрации Президента РК проголосовал на выборах
Молодожены из Жетысу сделали свой выбор
На выборах Президента РК проголосовали 67,85% избирателей
Жители Восточного Казахстана удивили оригинальным подходом к голосованию на выборах
104-летняя жительница Атырауской области проголосовала на выборах Президента
Новости партнеров
Популярное
1 Новый Дворец школьников и спортивные центры строят в Астане
2 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
3 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
4 Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах
5 Елена Рыбакина: Всегда чувствую поддержку казахстанцев

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору