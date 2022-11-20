Открылись избирательные участки в Берлине, Берне, Мадриде и Варшаве

20 Ноября 2022, 12:45

20 Ноября 2022, 12:45

Открылись избирательные участки в Берлине, Берне, Мадриде и Варшаве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Открылись избирательные участки в Берлине, Берне, Мадриде и Варшаве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Ранее начали работу избирательные участки в Токио и Сеуле, в Пекине, Шанхае и Гонконге, Омске, Бишкеке, Дели, в Ташкенте, Ашхабаде, Исламабаде и Душанбе, в Абу-Даби, Дубай, Маскате, в Ереване, Баку, Астрахани, Тбилиси, Москве, Санкт-Петербурге и Казани, Анкаре, Стамбуле и Анталии, в Вильнюсе, Тель-Авиве, Афинах, Софии, Бухаресте, Таллине, Хельсинки, Риге.

Сообщалось, что во всех регионах страны началась процедура голосования. Также в 53 странах созданы 68 избирательных участков.

Фото:t.me/pressmfakz