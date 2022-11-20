Открылись избирательные участки на Ближнем Востоке, Кавказе и в Астрахани

20 Ноября 2022, 09:52

20 Ноября 2022, 09:52

Открылись избирательные участки на Ближнем Востоке, Кавказе и в Астрахани

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Открылись избирательные участки на Ближнем Востоке, Кавказе и в Астрахани. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

На Ближнем Востоке начали работу избирательные участки в Абу-Даби, Дубай, Маскате.

Начали работу участки для голосования в Ереване, Баку, Астрахани, Тбилиси.

Сообщалось, что во всех регионах страны началась процедура голосования. Также в 53 странах созданы 68 избирательных участков.

Фото: t.me/pressmfakz