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Открылись избирательные участки на Ближнем Востоке, Кавказе и в Астрахани

20 Ноября 2022, 09:52
Открылись избирательные участки на Ближнем Востоке, Кавказе и в Астрахани
20 Ноября 2022, 09:52

Открылись избирательные участки на Ближнем Востоке, Кавказе и в Астрахани

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Открылись избирательные участки на Ближнем Востоке, Кавказе и в Астрахани. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

На Ближнем Востоке начали работу избирательные участки в Абу-Даби, Дубай, Маскате.

Начали работу участки для голосования в Ереване, Баку, Астрахани, Тбилиси.

Ранее начали работу избирательные участки в Токио и Сеуле, в Пекине, Шанхае и Гонконге, Омске, Бишкеке, Дели, в Ташкенте, Ашхабаде, Исламабаде и Душанбе.

Сообщалось, что во всех регионах страны началась процедура голосования. Также в 53 странах созданы 68 избирательных участков.

Фото: t.me/pressmfakz


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