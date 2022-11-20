Открылись избирательные участки на Ближнем Востоке, Кавказе и в Астрахани
20 Ноября 2022, 09:52
20 Ноября 2022, 09:52
Открылись избирательные участки на Ближнем Востоке, Кавказе и в Астрахани
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Открылись избирательные участки на Ближнем Востоке, Кавказе и в Астрахани. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
На Ближнем Востоке начали работу избирательные участки в Абу-Даби, Дубай, Маскате.
Начали работу участки для голосования в Ереване, Баку, Астрахани, Тбилиси.
Ранее начали работу избирательные участки в Токио и Сеуле, в Пекине, Шанхае и Гонконге, Омске, Бишкеке, Дели, в Ташкенте, Ашхабаде, Исламабаде и Душанбе.
Сообщалось, что во всех регионах страны началась процедура голосования. Также в 53 странах созданы 68 избирательных участков.
Фото: t.me/pressmfakz
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