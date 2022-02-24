Открылась выставка Гульмарал Татибаевой «Мысле-формы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 февраля т.г. в художественной галерее Библиотеки Елбасы открылась персональная выставка казахстанской художницы Гульмарал Татибаевой «Мысле-формы». Выставка организована в рамках проекта «Культурный код Независимости», передает МИА «Казинформ».

Гульмарал Татибаева – выпускница КазНАИ имени Т.Жургенова, член Союза художников Казахстана, Евразийского союза дизайнеров и Евразийской творческой гильдии.

На сегодня работы автора хранятся в музеях и частных коллекциях Казахстана, Турции, Голландии, Кореи, Латвии, России, Иордании, Великобритании, Китая и других стран.

В начале своего творческого пути художница работала в технике оригинальной графики. Эти произведения, отличающиеся изяществом рисунка, композиционной гармонией, демонстрируют утонченную игру творческого воображения. Отточив мастерство рисунка, Гульмарал обратилась к цвету и фактуре. Ее увлекла стихия живописи с невероятными возможностями отображать все нюансы цветовой гаммы мира и тончайшие оттенки многообразия чувств.

«Большая часть произведений Гульмарал Татибаевой посвящена истории, традициям, культуре Казахстана в самом широком контексте наследия кочевой цивилизации. Обращаясь к трагическим страницам прошлого казахского народа, пережившего массовый голод, тоталитарный режим, революции и войны, – автор не только напоминает об ужасе пережитого, она призывает помнить об ответственности за независимость, ради которой наши предки веками боролись и отстояли ее для нас», – отметил на открытии выставки Директор Библиотеки Елбасы Бакытжан Темирболат.

Одной из первых значимых тем, привлекших внимание художницы и сформировавших отдельное направление ее творчества, стали трагические страницы массового голода 1919-1922 и 1930-1932 гг., ставшего прямым следствием политики «военного коммунизма» и коллективизации. Воплощенные в мысле-формы идеи пронизаны как памятью о горьком прошлом, так и ответственностью современного общества за благополучие и расцвет независимого Казахстана.

Впоследствии Гульмарал обратилась к темам исторической памяти народа, материальной и духовной культуры номадов, трансформации личности матери и ребенка, института семьи в глобализирующемся мире.

«Здесь сегодня представлено более 90 работ, которые создавались, начиная с 2002 года, в основном за последние пять лет. Это работы, выполненные в разных техниках, к примеру, использовала мешковину, кору березы. Картины служат иллюстрацией к разным эпохам и этапам казахстанской истории. В главной инсталляции я использовала много чапанов, словно держащихся друг за друга. В этом символ единства нашего народа, казахского гостеприимства», – поделилась художница Гульмарал Татибаева.

Произведения Г.Татибаевой отличаются смелостью композиционных решений, пронизаны особым философско-эмоциональным содержанием и характеризуются сложно структурированной тональностью.

Выставка «Мысле-формы», размещенная в залах художественной галереи Библиотеки Елбасы на 1-м и 2-м этажах, продлится до 9 марта 2022 года.

С материалами выставки можно также ознакомиться на сайте Библиотеки Елбасы: в разделе «Выставки».



