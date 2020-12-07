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Открылась первая в РК школа по подготовке волонтеров-медиков

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
7 Декабря 2020, 17:49
Открылась первая в РК школа по подготовке волонтеров-медиков

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте открылась первая в Казахстане школа по подготовке волонтеров-медиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на программу экстренной помощи «Qolda».

Республиканское общественное объединение «Медицинская молодежь Казахстана» в рамках программы экстренной помощи «Qolda 2.0» 16 ноября текущего года запустило социальный проект «Школа волонтеров-медиков».

В рамках проекта планируется объединить студентов медицинских университетов, колледжей города Шымкент и 15 регионов Казахстана. Это уникальный проект, аналогов которому в Казахстане пока нет.

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В региональной школе будут обучаться 30 волонтеров. Обучение будет проводиться по следующим направлениям:

- волонтерская помощь медицинским организациям;

- повышение медицинской грамотности населения;

- обучение первой помощи и сопровождения мероприятий;

- популяризация донорства крови среди населения;

- профилактика COVID-19 и укрепление здоровья.

Обучившиеся в школе приобретут такие навыки, как своевременное оказание первой помощи, быстрое реагирование на экстренные ситуации, оценка ситуации и построение планов для дальнейшего действия.

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«Пандемия 2020 года показала, что медицина и здравоохранения являются самой важной сферой для каждого гражданина нашей страны. К сожалению, у нас по регионам существует нехватка специалистов в сфере медицины. А развитие медицинского волонтерства и подготовка сертифицированных волонтеров-медиков поможет здравоохранению регионов. То есть, волонтеры-медики как помощники врачей и медицинских сестёр смогут оказывать помощь пациентам, развивать профилактическую работу среди населения», - говорит председатель республиканского общественного объединения «Медицинская молодежь Казахстана» Абылайхан Абдраш.

В ближайшее время планируется открытие еще одной школы волонтеров-медиков в г. Туркестан.

Социальный проект «Школа волонтеров-медиков» создан с целью увеличения числа волонтеров в сфере охраны здоровья. В республиканском общественном объединении «Медицинская молодежь» отмечают, что волонтерство - это не специальность, а скорее хобби. У студентов медицинских университетов и колледжей большая загруженность, но несмотря на это они заинтересованы в волонтерстве.

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Волонтеры-медики, обучившиеся в школе, получат лучшие знания, основанные на международном медицинском волонтерском опыте, примут участие в тренингах и мастер-классах от профессионалов в медицинской сфере.

Стоит отметить, что с началом пандемии стала ощущаться острая необходимость в волонтерах – медиках. Лечебно – профилактические учреждения, стоящие на передовой борьбы с КВИ, тратили время и иные ресурсы для подготовки и инструктажа волонтеров – медиков. В связи с этим, в данный момент есть острая необходимость в заблаговременной подготовке волонтеров-медиков. Именно эта задача и стоит перед Республиканским общественным объединениме «Медицинская молодежь Казахстана».

Проект экстренной помощи «Qolda» разработан общественной организацией Фондом Евразия Центральной Азии (ФЕЦА).

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