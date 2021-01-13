+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -21 °С
Алматы: -6 °С
USD 419.62 EUR 510.8
RUB 5.6 CNY 64.09
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Откроют ли столовые в школах Казахстана

13 Января 2021 17:22
Поделиться:
Откроют ли столовые в школах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос открытия школьных столовых с третьей четверти прокомментировал вице-министр здравоохранения, главный санитарный врач РК Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Ерлан Киясов прокомментировал обучение школьников в штатном режиме в морозные дни
На какой стадии переговоры по поставке вакцины «Pfizer» в Казахстан - ответ Минздрава Казахстанская вакцина получила временную регистрацию Школы-интернаты для детей с особыми потребностями заработают в Актюбинской области

«По школьным столовым вопрос рассматривается. Есть у нас предложения по открытию школьных столовых в отдельных регионах, которые находятся в благоприятных эпидемиологических зонах. Также будет подробно расписан алгоритм для открытия школьных столовых для того, чтобы обеспечить максимально безопасность детей, снизить риски заражения коронавирусной инфекцией», - сказал Ерлан Киясов в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

Напомним, ранее вице-министр здравоохранения, главный санврач РК ответил, разрешается ли в Казахстане купаться во время крещенских морозов в условиях ограничительных мер.

В Министерстве образования и науки сообщали , что 41,7% школьников Казахстана начали обучаться в штатном режиме. Из 3 млн 400 тысяч всех учащихся 2 млн сейчас продолжают обучение в дистанционном формате.


Подписывайтесь на наш канал:

#Образование   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив