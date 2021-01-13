Откроют ли столовые в школах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос открытия школьных столовых с третьей четверти прокомментировал вице-министр здравоохранения, главный санитарный врач РК Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По школьным столовым вопрос рассматривается. Есть у нас предложения по открытию школьных столовых в отдельных регионах, которые находятся в благоприятных эпидемиологических зонах. Также будет подробно расписан алгоритм для открытия школьных столовых для того, чтобы обеспечить максимально безопасность детей, снизить риски заражения коронавирусной инфекцией», - сказал Ерлан Киясов в ходе онлайн-брифинга в СЦК.
Напомним, ранее вице-министр здравоохранения, главный санврач РК ответил, разрешается ли в Казахстане купаться во время крещенских морозов в условиях ограничительных мер.
В Министерстве образования и науки сообщали , что 41,7% школьников Казахстана начали обучаться в штатном режиме. Из 3 млн 400 тысяч всех учащихся 2 млн сейчас продолжают обучение в дистанционном формате.
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