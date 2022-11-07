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    15:08, 07 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Откроют ли центры адаптации для желающих остаться в Казахстане иностранцев

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ответил на вопрос депутатов Мажилиса об открытии адаптационных центров для граждан, желающих остаться в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для желающих выучить государственный язык, традиции и культуру казахского народа в стране созданы условия для бесплатного изучения государственного языка в 174 воскресных школах, работающих в 40 домах дружбы, где наряду с изучением государственного языка проводятся ознакомительные мероприятия с казахской культурой и обычаями. Государственный язык мигранты могут изучать и на базе учебно-методических центров «Тіл» при акиматах. Законом «О миграции населения» предусмотрена норма, дающая иммигрантам, кандасам право на получение платных адаптационных и интеграционных услуг в центрах адаптации и интеграции», - отметил глава Правительства.

    В запросе депутатов Мажилиса предлагается открыть центры адаптации в городах и населенных пунктах для граждан, желающих остаться в Казахстане. По мнению депутатов, в этих центрах им необходимо познакомить с историей, культурой и бытом, традициями и обычаями Казахстана. Необходимо разъяснить Конституцию и законы Республики Казахстан, дать правовую консультацию. Также стоит открыть курсы казахского языка и обязать каждого иммигрировавшего иностранного гражданина пройти центр адаптации.


    Теги:
    Правительство РК Общество мигранты Правительство
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