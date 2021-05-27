Откроют ли Арбат в Алматы – ответ Жандарбека Бекшина

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин ответил, когда откроют Арбат для прогулок в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как прокомментировал главный санитарный врач города, этот вопрос держится в поле зрения.

«Мы постоянно рассматриваем данный вопрос. Я думаю, что как мы стабилизируемся при выходе из «красной» зоны, мы рассмотрим открытие Арбата.

Другие места отдыха на сегодня открыты. Это парки, скверы. Стоит отметить, что Арбат стал местом значительного скопления людей. Люди здесь не гуляют, а просто сидят часами на лавочках, собираются толпами. Закрытие Арбата было предпринято, чтобы остановить перезаражение, так как Арбат на сегодня является таким местом, где собирается огромное количество людей. Не одно место так не привлекает горожан как Арбат», - сказал Жандарбек Бекшин.

Кроме того, он пояснил, что внедрение проекта «Ashyq» на Арбате сейчас является невозможным.

«Если бы на Арбате был бы один или два входа, то можно было бы запустить «Ashyq». Такое пока невозможно. По городу сейчас всего 1300 объектов зарегистрировали «Ashyq». Работа идет полным ходом», - уточнил спикер.

Напомним, ранее Жандарбек Бекшин подписал новое постановление, согласно которому по выходным запрещена прогулка по Арбату.