Открытие пандемического фонда, важность Среднего коридора: что пишут мировые СМИ о Казахстане

На этой неделе о Казахстане было много публикаций в ряде зарубежных СМИ. На страницах мировой прессы публиковались статьи о запуске пандемического фонда, о планах по увеличению потока нефти за пределы страны, о важности Среднего коридора. Что еще писала международная пресса о Казахстане - в обзорном материале агентства Kazinform.

Daryo: Казахстан запускает Пандемический фонд для повышения устойчивости здравоохранения

Узбекское новостное агентство Daryo сообщило о том, что Министерство здравоохранения РК совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и при поддержке Всемирного банка открыло Пандемический фонд Казахстана 15 февраля 2024 года в Астане. Инициатива направлена ​​на повышение устойчивости страны к потенциальным будущим пандемиям.

- Пандемический фонд, созданный для повышения потенциала Казахстана в предотвращении вспышек инфекционных заболеваний, выделил грант в размере $19 млн, дополненный $3 млн в виде софинансирования и дополнительно подкрепленный $36 млн в виде соинвестиций со стороны Правительства Казахстана, - говорится в статье Daryo.

Агентство пишет, что исполнительным главой Пандемического фонда является Прия Басу. Она отметила важность использования ресурсов фонда для укрепления инфраструктуры общественного здравоохранения, эпидемиологического надзора, мер пограничного контроля, лабораторной безопасности, а также механизмов быстрого обнаружения и реагирования. По ее словам, инициатива возникла в решающий момент, когда глобальное здравоохранение сталкивается с растущими рисками пандемий, усугубляемыми изменением климата.

- Прия Басу подчеркнула важность превентивной подготовки к будущим чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, сославшись на прогнозы экспертов о более чем 50%-ной вероятности возникновения еще одной пандемии, подобной COVID, в ближайшие 25 лет, - пишет издание.

Caspian news: Поток нефти из Казахстана и Туркменистана через Азербайджан увеличился

Caspian news пишет о том, что поток нефти из Казахстана и Туркменистана на европейские рынки через территорию Азербайджана увеличился, составив 17,3% от общего объема транспортировки нефти в январе по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

- Богатый энергоносителями Казахстан начал экспортировать свою нефть по трубопроводу БТД с прошлого года после генерального соглашения, подписанного между SOCAR и национальной энергетической компанией Казахстана «КазМунайГаз». Это соглашение позволяет осуществлять транзит 1,5 млн тонн нефти в год, при этом обе стороны обязуются проводить 12-14 танкерных рейсов между портами Баку и Актау каждый год, - говорится в статье Caspian news.

В статье отмечается, что трубопровод БТД соединяет терминал Сангачал на берегу Каспийского моря с морским терминалом Джейхан на турецком побережье Средиземного моря. Наряду с азербайджанской нефтью по трубопроводу БТД транспортируется сырая нефть из Туркменистана и некоторые объемы тенгизской нефти из Казахстана.

- Казахстан в настоящее время ведет переговоры с Азербайджаном о дальнейшем увеличении потока своей нефти за пределы трубопровода БТД. Трубопровод Баку-Супса рассматривается как потенциальный маршрут для транспортировки до трех млн тонн казахстанской нефти в год, - сообщает Caspian news.

Azernews: Развитие Среднего коридора имеет большое значение для Казахстана – министр

Новостное агентство Азербайджана Azernews сообщило о том, что министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев в ходе заседания казахстанско-германской межправительственной рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству заявил, что развитие Среднего коридора имеет большое значение для Казахстана.

- Развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута имеет большое значение для Казахстана как надежного поставщика энергоресурсов и стратегических товаров в Европу, - процитировали Каната Шарлапаева Azernews.

По словам министра, стратегическая синергия с Германией в сочетании с удобным географическим расположением на пересечении межконтинентальных транспортных путей, в том числе маршрутов поставок энергоносителей, укрепляет позиции Казахстана как регионального инвестиционного хаба и одного из ключевых игроков на мировой энергетической арене.

The Times of Central Asia: Эксклюзив: Раскрытие исков Казахстана к международным нефтяным консорциумам на сумму 21,6 миллиарда долларов

The Times of Central Asia пишет о том, что общая сумма исков, предъявленных консорциумам Норт Каспиан Оперейтинг Компани (НКОК) и Карачаганак Петролеум Оперейтинг (КПО), является крупнейшей в истории Казахстана.

- В марте 2023 года ТОО «PSA», уполномоченное государственное учреждение, курирующее эти проекты, выдвинуло иски в международный арбитраж в отношении Кашагана и Карачаганака на $13,5 млрд и $3 млрд соответственно. Кроме того, экологический регулятор Атырауской области предъявил иск на $5,1 млрд к консорциуму NCOC за хранение слишком большого количества серы на объекте, сброс сточных вод без очистки, - говорится в статье The Times of Central Asia.

Издание пишет, что претензии ТОО «PSA» охватывают период 2010-2019 годов и касаются затрат нефтяных консорциумов на реализацию крупных проектов, а также тендеров и недостаточного выполнения работ.

Aki press: Казахстан и Узбекистан построят приграничный промышленный комплекс

По данным кыргызского новостного агентства Aki press, строительство комплекса промышленной кооперации на узбекско-казахстанской границе начнется в августе этого года.

- Производственный комплекс, который будет построен в Туркестанской области Казахстана и Сырдарьинском районе Сырдарьинской области Узбекистана, займет почти 100 гектаров. Согласно проекту, на объекте будут созданы условия для производства и оптовой торговли, - говорится в статье Aki press.

Издание пишет, что обсуждение по проекту комплекса состоялось при участии прибывшей в Узбекистан с рабочим визитом делегации во главе с вице-министром торговли и интеграции РК Кайратом Торебаевым, главой Сырдарьинской области Акмалжоном Махмудалиевым и представителями профильных министерств и ведомств.

- Производимая продукция наряду с третьими странами будет экспортироваться на рынки Узбекистана и Казахстана. Ожидается, что объем взаимного товарооборота увеличится до $10 млрд. Срок полной эксплуатации комплекса и использования его в коммерческих целях назначен на 2030 год, - было отмечено в статье.

Aki press сообщает, что комплекс позволит увеличить валовой региональный продукт Туркестанской и Сырдарьинской областей и превратить приграничные территории в крупный логистический центр.

Travel and leisure: Что делать, где остановиться, что поесть: полный маршрут по Казахстану

Американский журнал Travel and leisure опубликовал статью – полный путеводитель о том, как провести отдых в Казахстане.

- Поднимитесь на канатной дороге, покатайтесь на лыжах, насладитесь оперой и совершите поход по ледниковым озерам Казахстана с нашим 7-дневным маршрутом, - призывает автор статьи в Travel and leisure.

Согласно исследованию автора, 7-дневный маршрут по Казахстану идеально подходит для изучения его мультикультурных оттенков и воспоминаний на всю жизнь.

- Лучшее время для посещения Казахстана приходится на период с апреля по май и с сентября по октябрь. В то время как в период с июня по август температура поднимается выше 40 градусов, с декабря по февраль она падает до -20 градусов. Поэтому лучше всего отказаться от летних и зимних месяцев и насладиться обширными горными пейзажами страны, лесом и пустой степью в более умеренные месяцы — апрель, май, сентябрь и октябрь, - пишет автор.