Открытые люки в Шымкенте превращаются в ловушки

Особенно тревожная ситуация сложилась в микрорайоне Туран, на улице Ойқараған. По словам местных жителей, до 80% люков здесь открыты, засыпаны щебнем или вовсе закатаны в асфальт.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

Причина — не воровство, а, как ни парадоксально, дорожные работы, проведенные частной подрядной организацией.

— Около двух месяцев назад подрядчик уложил новый асфальт, проигнорировав существующую канализационную систему. В результате — разрушенные колодцы, снятые крышки, коммуникации, скрытые под асфальтом, — возмущаются жители.

Опасения горожан не беспочвенны. Несколько домов уже подключены к системе, сточные воды уходят в трубы и грозят переполнением. Жители опасаются, что в открытые люки могут провалиться дети или автомобили. Ситуацию усугубляет резкий зловонный запах, который уже распространился по округе. Люди, как могут, закрывают люки автомобильными шинами, досками, а то и старыми дверьми.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

В городском управлении водопровода и канализации подтверждают: проблема не ограничивается одной улицей. Почти на всех участках, где недавно укладывали асфальт, люки либо повреждены, либо заасфальтированы.

— Подрядчики ломают крышки, сдвигают люки, засыпают колодцы. Риск провала очень высок. Мы всерьез опасаемся, что все может закончиться трагедией, — признает руководитель управления Багдат Байболов.

По его словам, подрядные организации обязаны возместить ущерб, нанесенный государственному имуществу во время проведения дорожных работ. С начала года число поврежденных люков превышает 100. В Шымкенте проложено около 5 000 километров водопроводных и канализационных сетей, и практически на всех улицах, где была проведена канализация, а затем уложен асфальт, люки оказались повеждёнными.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

С января в городе также было украдено около 100 люков. Несмотря на обращения в полицию, ни один из них найден не был.

Каждый люк обходится бюджету в среднем в 20 тысяч тенге. Только в прошлом году на восстановление люков было потрачено порядка 20 миллионов тенге. Закон обязывает подрядчиков возмещать ущерб, но пока это работает не всегда.

В свою очередь, представители подрядной организации, проводившей работы в микрорайоне Туран, заявляют, что проект еще не завершен и все поврежденные участки будут восстановлены.

Напомним, в Шымкенте продолжается расследование трагедии, произошедшей в микрорайоне Туран, где в заполненном водой котловане утонул первоклассник. По данному факту арестованы руководители двух подрядных организаций. После гибели ребенка аким района был уволен.