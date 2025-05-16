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    21:41, 15 Май 2025 | GMT +5

    Открытые люки в Шымкенте превращаются в ловушки

    На улицах города повреждены или исчезли сотни канализационных колодцев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Открытые люки в Шымкенте превращаются в ловушки
    Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

    Особенно тревожная ситуация сложилась в микрорайоне Туран, на улице Ойқараған. По словам местных жителей, до 80% люков здесь открыты, засыпаны щебнем или вовсе закатаны в асфальт.

    Открытые люки в Шымкенте превращаются в ловушки
    Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

    Причина — не воровство, а, как ни парадоксально, дорожные работы, проведенные частной подрядной организацией.

    — Около двух месяцев назад подрядчик уложил новый асфальт, проигнорировав существующую канализационную систему. В результате — разрушенные колодцы, снятые крышки, коммуникации, скрытые под асфальтом, — возмущаются жители.

    Опасения горожан не беспочвенны. Несколько домов уже подключены к системе, сточные воды уходят в трубы и грозят переполнением. Жители опасаются, что в открытые люки могут провалиться дети или автомобили. Ситуацию усугубляет резкий зловонный запах, который уже распространился по округе. Люди, как могут, закрывают люки автомобильными шинами, досками, а то и старыми дверьми.

    Открытые люки в Шымкенте превращаются в ловушки
    Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

    В городском управлении водопровода и канализации подтверждают: проблема не ограничивается одной улицей. Почти на всех участках, где недавно укладывали асфальт, люки либо повреждены, либо заасфальтированы.

    — Подрядчики ломают крышки, сдвигают люки, засыпают колодцы. Риск провала очень высок. Мы всерьез опасаемся, что все может закончиться трагедией, — признает руководитель управления Багдат Байболов.

    По его словам, подрядные организации обязаны возместить ущерб, нанесенный государственному имуществу во время проведения дорожных работ. С начала года число поврежденных люков превышает 100. В Шымкенте проложено около 5 000 километров водопроводных и канализационных сетей, и практически на всех улицах, где была проведена канализация, а затем уложен асфальт, люки оказались повеждёнными.

    Открытые люки в Шымкенте превращаются в ловушки
    Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

    С января в городе также было украдено около 100 люков. Несмотря на обращения в полицию, ни один из них найден не был.

    Каждый люк обходится бюджету в среднем в 20 тысяч тенге. Только в прошлом году на восстановление люков было потрачено порядка 20 миллионов тенге. Закон обязывает подрядчиков возмещать ущерб, но пока это работает не всегда.

    В свою очередь, представители подрядной организации, проводившей работы в микрорайоне Туран, заявляют, что проект еще не завершен и все поврежденные участки будут восстановлены.

    Напомним, в Шымкенте продолжается расследование трагедии, произошедшей в микрорайоне Туран, где в заполненном водой котловане утонул первоклассник. По данному факту арестованы руководители двух подрядных организаций. После гибели ребенка аким района был уволен.

     

    Теги:
    Канализация Шымкент Благоустройство
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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