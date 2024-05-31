21:35, 30 Май 2024 | GMT +6
Открытие купального сезона перенесли в Атырау
В связи режимом ЧС, объявленном в Атырауской области 7 апреля, начало купального сезона в регионе переносится на третью декаду июня. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-служу МЧС РК.
Как подчеркнули в министерстве, в текущем году открытие купального сезона в Атырауской области возможно только после прохождения паводкового периода, проведения обследования и расчистки дна акватории.
- В связи с приходом большого объема воды на территории области образовалось множество разливов. Они хранят в себе большую опасность, так как на дне имеются ямы, коряги, острые предметы и бытовой мусор. Это небезопасно для купающихся, - проинформировали в МЧС РК.