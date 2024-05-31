Открытие купального сезона перенесли в Атырау

В связи режимом ЧС, объявленном в Атырауской области 7 апреля, начало купального сезона в регионе переносится на третью декаду июня. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-служу МЧС РК.

Как подчеркнули в министерстве, в текущем году открытие купального сезона в Атырауской области возможно только после прохождения паводкового периода, проведения обследования и расчистки дна акватории.