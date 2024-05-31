РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:35, 30 Май 2024 | GMT +6

    Открытие купального сезона перенесли в Атырау

    купание
    Фото: pixabay.com

    В связи режимом ЧС, объявленном в Атырауской области 7 апреля, начало купального сезона в регионе переносится на третью декаду июня. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-служу МЧС РК.

    Как подчеркнули в министерстве, в текущем году открытие купального сезона в Атырауской области возможно только после прохождения паводкового периода, проведения обследования и расчистки дна акватории.

    - В связи с приходом большого объема воды на территории области образовалось множество разливов. Они хранят в себе большую опасность, так как на дне имеются ямы, коряги, острые предметы и бытовой мусор. Это небезопасно для купающихся, - проинформировали в МЧС РК.

    Теги:
    Атырауская область Атырау МЧС Регионы Паводки в Казахстане Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!