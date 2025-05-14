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    15:50, 14 Май 2025 | GMT +5

    Открыт прием заявок на Национальную телевизионную премию «Тұмар» – 2025

    С 14 мая 2025 года стартовал приём заявок на Национальную телевизионную премию «Тұмар» – 2025, передает корреспондент агентства Kazinform.

    телевизионная премия «Тұмар»
    Фото: Минкультуры и информации РК

    По сообщению Министерства культуры и информации за время существования Премии было подано более 2200 заявок, 354 проекта стали номинантами, а 98 победителей получили заветную статуэтку «Тұмар».

    К участию приглашаются телевизионные проекты, вышедшие в эфир в период с 13 мая 2024 года по 14 мая 2025 года на казахстанских телеканалах. Подать заявки могут республиканские и региональные телеканалы, телестудии и производственные компании, работающие в сфере профессиональногоТВ-контента.

    Заявки принимаются по следующим номинациям:
    - Лучший социальный телепроект
    - Лучший репортаж года
    - Лучшая информационно-аналитическая программа
    - Лучшее журналистское расследование
    - Лучший сериал года
    - Лучший документальный фильм
    - Лучший детский телепроект
    - Лучший региональный канал
    - Лучший тележурналист
    - Лучший телеведущий
    - Лучший спортивный комментатор

    Приём заявок продлится до 9 июня 2025 года. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте tvtumar.kz.

    Ранее Акорда объявила о приеме представлений на соискание премий, грантов и Благодарности Президента в области СМИ.

    Теги:
    Культура Минкультуры и информации Связь, ТВ, IT
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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