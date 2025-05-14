Открыт прием заявок на Национальную телевизионную премию «Тұмар» – 2025
С 14 мая 2025 года стартовал приём заявок на Национальную телевизионную премию «Тұмар» – 2025, передает корреспондент агентства Kazinform.
По сообщению Министерства культуры и информации за время существования Премии было подано более 2200 заявок, 354 проекта стали номинантами, а 98 победителей получили заветную статуэтку «Тұмар».
К участию приглашаются телевизионные проекты, вышедшие в эфир в период с 13 мая 2024 года по 14 мая 2025 года на казахстанских телеканалах. Подать заявки могут республиканские и региональные телеканалы, телестудии и производственные компании, работающие в сфере профессиональногоТВ-контента.
Заявки принимаются по следующим номинациям:
- Лучший социальный телепроект
- Лучший репортаж года
- Лучшая информационно-аналитическая программа
- Лучшее журналистское расследование
- Лучший сериал года
- Лучший документальный фильм
- Лучший детский телепроект
- Лучший региональный канал
- Лучший тележурналист
- Лучший телеведущий
- Лучший спортивный комментатор
Приём заявок продлится до 9 июня 2025 года. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте tvtumar.kz.
Ранее Акорда объявила о приеме представлений на соискание премий, грантов и Благодарности Президента в области СМИ.