Открыть консульское представительство Казахстана в Хоргосе предложил депутат

Депутат отметил, что сегодня «Хоргос» является одним из стратегически важных узлов транзитной инфраструктуры Казахстана, обеспечивающим развитие международных транспортных коридоров в рамках программ «Нурлы жол» и «Один пояс — один путь».

При этом сенатор подчеркнул, что несмотря на положительную динамику, в ходе выездного заседания депутатов Сената были выявлены системные проблемы.

— Считаем необходимым рассмотреть вопросы размещения специального консульского представительства Республики Казахстан в городе Хоргос, а также проработать на межправительственном уровне возможность свободного пересечения границы казахстанскими водителями как с грузом, так и без него, — заявил Алдашев.

Кроме того, по его словам, требуется рассмотреть включение Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» в перечень пунктов пропуска через государственную границу, а также инициировать проекты по созданию прямого железнодорожного и автомобильного сообщения между специальными экономическими зонами Казахстана и Китая. Сенатор считает, что реализация данных мер позволит перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку.

Ранее сообщалось, что почти вдвое планируют увеличить пропускную способность направления Алтынколь — Хоргос.