РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:00, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Открыть консульское представительство Казахстана в Хоргосе предложил депутат

    О проблемах работы приграничного центра «Хоргос» высказался сенатор Суиндик Алдашев в своем депутатском запросе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Хоргос
    Фото: Kazinform

    Депутат отметил, что сегодня «Хоргос» является одним из стратегически важных узлов транзитной инфраструктуры Казахстана, обеспечивающим развитие международных транспортных коридоров в рамках программ «Нурлы жол» и «Один пояс — один путь».

    При этом сенатор подчеркнул, что несмотря на положительную динамику, в ходе выездного заседания депутатов Сената были выявлены системные проблемы.

    — Считаем необходимым рассмотреть вопросы размещения специального консульского представительства Республики Казахстан в городе Хоргос, а также проработать на межправительственном уровне возможность свободного пересечения границы казахстанскими водителями как с грузом, так и без него, — заявил Алдашев.

    Кроме того, по его словам, требуется рассмотреть включение Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» в перечень пунктов пропуска через государственную границу, а также инициировать проекты по созданию прямого железнодорожного и автомобильного сообщения между специальными экономическими зонами Казахстана и Китая. Сенатор считает, что реализация данных мер позволит перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку.

    Ранее сообщалось, что почти вдвое планируют увеличить пропускную способность направления Алтынколь — Хоргос.

    Теги:
    Депзапрос Депутаты МЦПС «Хоргос»
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
