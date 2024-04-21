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    13:31, 21 Апрель 2024 | GMT +6

    Открылось движение на трассах трех областей Казахстана

    ско
    Фото: Kazinform

    21 апреля открыто движение на следующих автомобильных дорогах республиканского значения, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

    Акмолинская область:

    Автодорога «Жезказган-Петропавловск» км. 377-440, участок границы Костанайской области — г. Державинск. 

    Костанайская область:

    Автодорога «Жезказган-Петропавловск» км. 339-377, участок г. Аркалык — граница Акмолинской области. 

    СКО:

    Автодорога «Петропавловск-Соколовка-граница РФ» км. 17-72, участок с. Якоры — КПП Кызылжар.

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Трассы Транспорт Паводки в Казахстане
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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