13:31, 21 Апрель 2024 | GMT +6
Открылось движение на трассах трех областей Казахстана
21 апреля открыто движение на следующих автомобильных дорогах республиканского значения, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.
Акмолинская область:
Автодорога «Жезказган-Петропавловск» км. 377-440, участок границы Костанайской области — г. Державинск.
Костанайская область:
Автодорога «Жезказган-Петропавловск» км. 339-377, участок г. Аркалык — граница Акмолинской области.
СКО:
Автодорога «Петропавловск-Соколовка-граница РФ» км. 17-72, участок с. Якоры — КПП Кызылжар.