От кооперации к инновациям: новый уровень евразийской интеграции

Директор Центра аналитики и стратегических коммуникаций России Александр Дроговоз считает, что отношения в рамках ЕАЭС все более очевидно выходит за рамки традиционного товарооборота, превращаясь в интеграцию более высокого, цифрового, уровня, передает корреспондент агентства Kazinform.

Речь идет о переходе от совместных производственных цепочек до инновационных инициатив и цифрового взаимодействия, формируя общее технологическое пространство будущего. И визит Президента России Владимира Путина в Астану становится важным этапом в развитии двусторонних отношений и этих интеграционных процессов в рамках ЕАЭС.

— На фоне глобальной турбулентности стороны стремятся укрепить сотрудничество в энергетике, транспорте, цифровизации и гуманитарной сфере, переходя от товарной торговли к созданию совместных производственных и инновационных цепочек. Сегодняшняя повестка визита опирается на несколько ключевых точек: обеспечение безопасности энергетического сектора, переход от деклараций к цифровым стандартам, развитие логистической диверсификации — от КТК до коридора «Север–Юг», а также углубление промышленной кооперации и гуманитарных инициатив, — комментирует Александр Дроговоз.

Приоритеты экономической интеграции связаны с созданием совместных производств в машиностроении, сельхозтехнике и фармацевтике, запуском проектов в сфере искусственного интеллекта и цифровых платформ, развитием транспортных коридоров и новых форм энергетического взаимодействия, включая возобновляемую энергетику.

Таким образом, по мнению эксперта, динамика двусторонних отношений демонстрирует переход к интеграции более высокого уровня: формирование общих производственных цепочек, запуск инновационных лабораторий и образовательных программ, укрепление цифрового взаимодействия.

— Заседание Высшего Евразийского экономического совета и форум ЕАЭС в Астане станут проверкой на прочность этих процессов, — считает он.

Прогресс в создании общего рынка, по мнению эксперта очевиден — гармонизация регламентов и упрощение процедур торговли.