От кооперации к инновациям: новый уровень евразийской интеграции
Директор Центра аналитики и стратегических коммуникаций России Александр Дроговоз считает, что отношения в рамках ЕАЭС все более очевидно выходит за рамки традиционного товарооборота, превращаясь в интеграцию более высокого, цифрового, уровня, передает корреспондент агентства Kazinform.
Речь идет о переходе от совместных производственных цепочек до инновационных инициатив и цифрового взаимодействия, формируя общее технологическое пространство будущего. И визит Президента России Владимира Путина в Астану становится важным этапом в развитии двусторонних отношений и этих интеграционных процессов в рамках ЕАЭС.
— На фоне глобальной турбулентности стороны стремятся укрепить сотрудничество в энергетике, транспорте, цифровизации и гуманитарной сфере, переходя от товарной торговли к созданию совместных производственных и инновационных цепочек. Сегодняшняя повестка визита опирается на несколько ключевых точек: обеспечение безопасности энергетического сектора, переход от деклараций к цифровым стандартам, развитие логистической диверсификации — от КТК до коридора «Север–Юг», а также углубление промышленной кооперации и гуманитарных инициатив, — комментирует Александр Дроговоз.
Приоритеты экономической интеграции связаны с созданием совместных производств в машиностроении, сельхозтехнике и фармацевтике, запуском проектов в сфере искусственного интеллекта и цифровых платформ, развитием транспортных коридоров и новых форм энергетического взаимодействия, включая возобновляемую энергетику.
Таким образом, по мнению эксперта, динамика двусторонних отношений демонстрирует переход к интеграции более высокого уровня: формирование общих производственных цепочек, запуск инновационных лабораторий и образовательных программ, укрепление цифрового взаимодействия.
— Заседание Высшего Евразийского экономического совета и форум ЕАЭС в Астане станут проверкой на прочность этих процессов, — считает он.
Прогресс в создании общего рынка, по мнению эксперта очевиден — гармонизация регламентов и упрощение процедур торговли.
— Но остаются барьеры в сфере услуг и регулирования. Внешнеэкономические шаги ЕАЭС — соглашения с Ираном, ОАЭ и Индонезией — открывают новые рынки и усиливают транзитные возможности, формируя архитектуру многополярного сотрудничества. В условиях глобальной цифровой гонки Союз делает ставку на развитие собственных ИИ‑решений, гармонизацию цифровых стандартов и поддержку инноваций. Это позволит ЕАЭС занять самостоятельное место в сфере высоких технологий и превратиться из потребителя в создателя цифровых решений. Таким образом, визит Путина в Астану — это не только символ союзнических отношений России и Казахстана, но и шаг к укреплению интеграции ЕАЭС, где энергетика, транспорт, цифровизация и инновации становятся опорными направлениями будущего развития, — считает российский эксперт.