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Отколовшийся альпийский ледник в Италии привел к гибели шести туристов

Автор:  
Рустем Кожыбаев
4 Июля 2022, 13:38
Отколовшийся альпийский ледник в Италии привел к гибели шести туристов

РИМ.КАЗИНФОРМ – Большой кусок альпийского ледника оторвался в воскресенье и обрушился на туристов в Италии, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек и девять получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание NBC News.

По данным спасательных служб, пострадавшие были доставлены самолетом в несколько больниц в регионах Трентино-Альто-Адидже и Венето. Двое из госпитализированных выживших находятся в тяжелом состоянии.

18 человек, находившихся над районом обрушения ледника, эвакуированы альпийским спасательным корпусом.

Спасатели сообщили, что глыбы льда продолжают падать вниз. Число жертв может возрасти. Около 15 человек числятся пропавшими без вести.

Ледник в хребте Мармолада является самым большим в Доломитовых горах на северо-востоке Италии. Прозванная «королевой Доломитовых Альп», Мармолада возвышается примерно на 3 350 метров и является самой высокой из 18 вершин этого восточного хребта итальянских Альп, откуда открывается захватывающий вид на другие альпийские вершины.

Одним из возможных факторов разрушения ледника считают высокую температуру, которая в последние дни поднялась выше 10 градусов по Цельсию на пике Мармолады.

Как и в других случаях стихийных бедствий в Италии, прокуратура начала расследование, чтобы выяснить, есть ли какие-либо признаки возможных нарушений, приведших к сходу лавины.

Фото: english.news.cn


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