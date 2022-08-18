18 Августа 2022 15:00

Отключим газ – новый вид мошенничества появился в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пользователь социальной сети Facebook Алина Ралина сообщила о новом виде мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Здравствуйте! Хотела обратиться к жителям города Нур-Султана. На днях к моей маме пенсионерке, пришли и представились компания «ЭкоКлимат НУР». Они проверяют вентиляцию. Сказали, что есть какой-то план-график, по которому ее дом сейчас на обслуживании. После проверки сказали, что надо прочищать и стоимость их услуг 25 тыс. тенге. Если не сделать чистку, газовая компания отключит квартиру от газа (дом газифицирован). Кто-то уже пользовался их услугами? Что за план-график такой? В этом доме живем с 1986 года и впервые такое», - написала Алина Ралина в группе «Астана, хочу похвалить, пожаловаться».

Как следует из комментариев под постом, ситуация является «методом отъема денег у доверчивых пенсионеров». Пользователи утверждают, что раньше мошенники угрожали отключить свет.

В столичном департаменте полиции отметили, что с таким заявлением в учреждение еще не обращались.

В самой компании «ЭкоКлимат НУР» опровергли факт причастности своих сотрудников к данной ситуации.

«У наших сотрудников должны быть с собой служебные удостоверения. Газом занимается газовая служба, мы занимаемся вентиляцией. Газ отключают они», - сообщили в компании.

Между тем, в региональных СМИ был опубликован материал об аналогичной попытке проникнуть в дом – случай произошел в городе Рудном. Тогда, неизвестные, представившись сотрудниками компании «ЭкоКлимат КСТ» также угрожали отключить газ в случае отказа впустить в квартиру под предлогом чистки вентиляции.