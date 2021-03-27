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    22:00, 26 Март 2021 | GMT +6

    Отключили свет за нарушение карантина: приостановлена работа столичного ресторана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Деятельность еще одного столичного заведения приостановлена за систематические нарушения карантина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    Решением специализированного межрайонного административного суда столицы на месяц приостановлена деятельность одного из ресторанов города.

    Город Нур-Султан с 10 марта находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидситуации. Мобильные группы по выявлению и недопущению нарушений ограничительных мер переведены на усиленный режим работы. Несмотря на предупреждения и привлечение к адмответственности, некоторые заведения столицы пренебрегают требованиями режима карантина и систематически их нарушают. Среди злостных нарушителей - ресторан-караоке «Alanya», расположенный в Есильском районе. Согласно постановлению специализированного межрайонного административного суда города Нур-Султан от 12.02.2021 г. деятельность ресторана-караоке «Alanya» приостановлена сроком на один месяц. Однако руководство заведения проигнорировало решение суда и продолжило работать.

    Учитывая вышеизложенное, 25 марта текущего года судебный исполнитель Департамента юстиции г.Нур-Султан опечатал входные двери ресторана, а сотрудники АО «Астана-РЭК» отключили подачу электроснабжения.

    Стоит отметить, что субъекты предпринимательства должны строго соблюдать требования режима карантина и ограничительные меры.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана Акимат
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