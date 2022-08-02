Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Отключение газа на месяц: как будет работать костанайская кондитерская фабрика
2 Августа 2022 21:47

Отключение газа на месяц: как будет работать костанайская кондитерская фабрика

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В связи с предстоящим отключением газа в Костанайской области ряд крупных предприятий области намерены сократить объем производства. Как отразится отключение газа на производительности костанайской кондитерской фабрики, рассказал председатель правления - президент Тимур Садыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Те рабочие процессы, которые прервутся по причине отключения газа, никак не повлияют на наличие продукции на прилавках. Безусловно, большое количество процессов на фабрике зависит от газа. И тот факт, что фабрика останется без этого природного ресурса, не может не вызвать временную остановку определенных линий», - сообщил Тимур Садыков.

Однако снижение объемов производства все же ожидается.

«Все линии, которые работают с участием газовых печей, временно будут приостановлены. Это линии по производству вафель, печенья, конфет на вафельной основе. В любом случае, мы не останавливаем все производство, а в ассортименте нашей продукции более 300 наименований», - добавил глава предприятия.

В период отключения газа на фабрике намерены провести плановые профилактические и ремонтные работы.


Читайте также
Бесплатные экскурсионные автобусы запустят в Костанае
Талоны на ГСМ на 18,5 млн тенге незаконно реализовали в Костанайской области
Аким Костанайской области сократил двух заместителей
Улытаумен прибыл в Костанай - впереди еще три города
Канал поставки наркотиков пресекли в Костанайской области
Лучшие товары выбрали в Костанайской области
Количество фактов бытового насилия снизилось в Костанайской области
Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
Популярное
1 Получасовой шторм с градом бушевал в одном из микрорайонов Нур-Султана
2 Замакима Павлодарской области попала под сокращение
3 Работу акимата Кокшетау и департамента по ЧС раскритиковал аким Акмолинской области
4 Район переименуют в Карагандинской области
5 Лифт упал в многоэтажке Нур-Султана

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Архив