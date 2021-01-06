Отключение электроэнергии на юге Казахстана объяснили в KEGOC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отключение электроэнергии на юге Казахстана 5 января произошло в связи с неполадками в энергосистеме Узбекистана. Об этом сообщили в Службе коммуникаций АО «KEGOC», передает МИА «Казинформ».

«5 января 2021 года примерно в 17:41 в результате наброса мощности со стороны Объединенной энергосистемы (ОЭС) Центральной Азии (порядка 800 МВт) произошло нарушение устойчивости параллельной работы транзита Север - Юг Единой электроэнергетической системы (ЕЭС) Казахстана. По причине этого штатно действием автоматики в целях предотвращения повреждения оборудования отключились три воздушных линий 500 кВ и одна 220 кВ транзита Север - Юг Казахстана. В итоге Южная зона ЕЭС Казахстана и ОЭС Центральной Азии выделились на изолированную работу со снижением частоты до 48,31 Гц», - сообщили в компании.

По оперативным данным объем ограничений по Алматинской, Жамбылской, Кызылординской. Карагандинской и Туркестанской областям Казахстана составил 959 МВт.

«Благодаря оперативной работе персонала АО «KEGOC» в 17:51 дана команда на снятие ограничений по Карагандинской области, в 17:58 Южная зона была синхронизирована с ЕЭС Казахстана, и восстановлена целостность энергосистемы Казахстана. В 18:15 дана команда на снятие всех ограничений», - рассказали в АО «KEGOC».

Источником наброса стала узбекская энергосистема, где произошло отключение двух парогазовых установок по 450 МВт на Талимарджанской ГРЭС, а также снижение генерации на ряде других электростанций, пояснили здесь.