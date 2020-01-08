Отключение электроэнергии на левом берегу столицы: шести лицам предъявлены обвинения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Расследование дела по аварийному отключению электроэнергии на левом берегу столицы завершено. Об этом на брифинге в СЦК сообщил начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается аварийного отключения электроэнергии, расследование дела завершено. Расследование находилось под контролем Генеральной прокуратуры. В настоящее время по трем статьям Уголовного кодекса квалифицированы деяния соответствующим лицам. С 31 декабря 2019 года начато ознакомление с материалами дела. Прежде всего, статьи касаются нарушения пожарно-технической безопасности, нарушения архитектурной и градостроительной деятельности. В комплексе по этим статьям», - сказал Санжар Адилов.

Он также отметил, что расследование проводилось в отношении подрядной, субподрядной организаций, а также представителя ТОО, которые занимались авторским и техническим надзорами.

«Привлечены руководители и инженеры, которые в соответствии с их обязанностями должны были отвечать за недопущение такого происшествия. Представители СК «Кулагер» (это основная подрядная организация), ТОО «LB Group», которое занималось фактически этими строительными работами, а также представители двух товариществ авторского и технического надзоров», - уточнил Санжар Адилов.

Представитель МВД добавил, что были проведены судебно-строительные, судебно-технические, пожарно-технические экспертизы.

«В настоящее время дело завершено, подозреваемые знакомятся с материалами дела. Им предъявлены обвинения. Всего их 6 человек, 6 должностных лиц ранее указанных подрядных организаций», - резюмировал Санжар Адилов.

Напомним, 10 ноября в связи с повреждением кабельной линии, произошло возгорание в кабельных каналах 10кВ от подстанции 110/10кВ «Левобережная», в результате чего часть зданий, в том числе административные и жилые комплексы, бизнес-центры на левом берегу остались без электричества.

Также сообщалось, что Министерство внутренних дел РК по факту отключения электричества на значительной части левобережья возбудило уголовное дело .

В связи с аварией, которая привела к отключению от электроэнергии значительной части столицы, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил создать специальную комиссию.