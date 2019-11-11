Отключение электричества в столице: возможную причину возгорания кабеля назвали в акимате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В акимате города Нур-Султана назвали возможную причину возгорания кабеля, которое привело к отключению электричества на левом берегу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, 10 ноября в связи с повреждением кабельной линий, произошло возгорание в кабельных каналах 10кВ от подстанции 110/10кВ «Левобережная».

«Пожар был крупным, горели порядка 60-70 метров кабелей. Это свыше 40 кабелей, которые были в пластиковой трубке. Скорее всего, они очень долгое время тлели. Нашли источник пожара около 4 часов утра 10 ноября. Причиной возгорания, скорее всего, стало замыкание – это предварительное предположение», - сообщил журналистам руководитель управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства акимата Нур-Султана Ернат Базил на пресс-конференции.

Однако в акимате попросили дождаться официального заключения созданной комиссии.

«На сегодня создана комиссия, которая приступила к работе. Я думаю, что в кратчайшие сроки комиссия найдет причины, из-за чего начался пожар. После этого будем принимать меры вплоть до уголовных», - уточнил Е. Базил.

Отметим, что Министерство внутренних дел РК по факту отключения электричества на значительной части Левобережья возбудило уголовное дело.

В связи с аварией, которая привела к отключению от электроэнергии значительной части столицы, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству создать специальную комиссию.

Проведено первое заседание специальной комиссии, созданной по поручению Президента Касыма-Жомарта Токаева, для определения причин отключения электроэнергии и принятия превентивных мер для решения проблемы.