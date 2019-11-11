Отключение электричества в столице: возбуждено уголовное дело

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство внутренних дел РК по факту отключения электричества на значительной части левобережья столицы возбудило уголовное дело, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно, в ночь с 9 на 10 ноября на левобережье столицы произошла авария, в результате которой отключился свет на нескольких государственных объектах, в жилых домах. Благодаря оперативным действиям КЧС и городского акимата были исправлены неполадки. По факту аварийной ситуации департаментом полиции города Нур-Султана по статье 292 (нарушение пожарной безопасности) начались досудебные следственные мероприятия. Дело находится на контроле министра», - сообщил начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов.

Ранее сообщалось, что 10 ноября в два часа ночи в связи с повреждением кабельной линии произошло возгорание на кабельном канале 10 кВ от подстанции 110/10кВ «Левобережная».

В связи с аварией Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству создать специальную комиссию.