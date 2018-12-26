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Отключают компьютеры засидевшимся на работе госслужащим в ВКО

26 Декабря 2018 08:57 126
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Отключают компьютеры засидевшимся на работе госслужащим в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ  - Засидевшимся на работе госслужащим Восточного Казахстана отключают компьютеры. Системы автоматического выключения и счетчики рабочего времени установили в 19 госучреждениях области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24». 

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По мнению инициаторов проекта - общественников и представителей регионального департамента государственной службы, нововведения должны дисциплинировать офисных работников, обеспечить соблюдения распорядка дня и выплаты сверхурочных.

«До конца рабочего дня, когда 2 минуты остается, приходит уведомление о том, что сейчас компьютеры будут отключены, я уже всю свою работу заканчиваю, понимаю, что нужно укладываться в этот час», - говорит специалист департамента статистики Галия Сулейменова.

В 2018 году чаще других на работе задерживались сотрудники 11 госорганов.

«Эти меры, надеюсь, сподвигнут вышестоящую власть, которая дает поручения вниз, они все-таки поймут, что нельзя эти поручения давать ближе к ночи, к окончанию рабочего дня», - комментирует председатель НПО Олег Чернышов.

 

 

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, общество,
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