Отключать воду периодически будут в Актау в ближайшие три дня

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В государственном коммунальном предприятии «Каспий жылу, су арнасы» (ГКП «КЖСА») рассказали о предстоящем отключении питьевой и технической воды из-за ремонта трубопроводов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

В связи с ремонтными работами на трубопроводах подачу питьевой и технической воды будут периодически отключать в ближайшие три дня.

Техническую воду отключат в верхней и нижней зонах города 17 февраля. Воду перекроют с 9:00 до 18:00 часов.

В верхней зоне города отключат питьевую воду 18 февраля с 9:00 до 18:00 часов.

В нижней зоне Актау 19 февраля с 9:00 до 19:00 часов перекроют питьевую воду.