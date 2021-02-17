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    05:36, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    Отключать воду периодически будут в Актау в ближайшие три дня

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В государственном коммунальном предприятии «Каспий жылу, су арнасы» (ГКП «КЖСА») рассказали о предстоящем отключении питьевой и технической воды из-за ремонта трубопроводов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    В связи с ремонтными работами на трубопроводах подачу питьевой и технической воды будут периодически отключать в ближайшие три дня.
    Техническую воду отключат в верхней и нижней зонах города 17 февраля. Воду перекроют с 9:00 до 18:00 часов.
    В верхней зоне города отключат питьевую воду 18 февраля с 9:00 до 18:00 часов.
    В нижней зоне Актау 19 февраля с 9:00 до 19:00 часов перекроют питьевую воду.


    Теги:
    Общество ЖКХ Мангистауская область
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