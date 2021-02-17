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    18:40, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Отклонения в учете на 7 млрд тенге выявили при озеленении столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об отсутствии стратегии озеленения столицы заявил председатель Ревизионной комиссии по городу Нур-Султану Иманжусуп Акпомбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам аудиторского мероприятия по посадке и защите зеленых насаждений в городе Нур-Султане, а также эффективности использования бюджетных средств в рамках антикризисных мер выявлено, что необходима разработка документа, определяющего стратегию озеленения столицы на среднесрочный и долгосрочный периоды, детализирующий порядок, методы его осуществления», - сказал Иманжусуп Акпомбаев на заседании постоянной комиссии по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства маслихата города Нур-Султана.

    Спикер отметил, что требование разработки такого документа желательно закрепить в правилах зеленых насаждений.

    «Отсутствие данного документа привело к неэффективному использованию бюджетных средств в сумме 2 898 млн тенге. Одним из системных нарушений является необеспечение ведения реестра зеленых насаждений. Так, при отражениях в документе бухгалтерского учета, связанных с озеленением, допущены отклонения в учете на 7 798 млн тенге», - добавил Иманжусуп Акпомбаев.

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