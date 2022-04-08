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    16:53, 08 Апрель 2022 | GMT +6

    Отклонение заявок в Egov на получение 10 соток земель объяснили в МЦРИАП

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности ответили на жалобы казахстанцев о невозможности стать в очередь на получение 10 соток земли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На прошлой неделе в тестовом режиме мы вывели услугу постановки на очередь на получение земельного участка под ИЖС (10 соток). 8 апреля услуга запущена официально. С тех пор услугой в онлайн формате воспользовались более 100 000 раз. Вместе с тем мы оцифровали 1,3 млн очередников, которые подали заявку до запуска услуги. Со стороны портала eGov ограничений нет, все работает в штатном режиме. Услуга может быть недоступна в тех регионах, где акиматы попросили временно приостановить постановку на очередь, так как они актуализируют списки очередников», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

    В пресс-службе МЦРИАП пояснили, что в случае отклонения или отказа приема заявления в постановке на очередь можно обратиться в выбранный местный исполнительный орган для разъяснений причин с помощью Е-Өтініш. Основная причина недоступности населенного пункта связана с актуализацией акиматами имеющихся списков.

    Ранее сообщалось, что казахстанцы могут встать в очередь на получение бесплатных 10 соток земли через eGov.


    Теги:
    МЦРИАП Земельный вопрос (законопроекты) Астана Акимат Главная Общество
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