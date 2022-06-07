Откладывать сроки внедрения цифрового тенге не планируют в Нацбанке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Методику по введению цифрового тенге представят до конца июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос о том, чтобы отложить внедрение цифрового тенге не стоит. Мы, как и планировали, до конца июня объявим нашу методику и до конца года в соответствии с этой методикой примем решение о введении цифрового тенге», - сказал председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов во время пресс-конференции в Нур-Султане.

О необходимости создания национальной платежной системы с привлечением участников финансового рынка на взаимовыгодных условиях заявлял Президент РК Касым-Жомарт Токаев в январе 2020 года.

В ноябре 2020 года, как сообщал зампредседателя Нацбанка Берик Шолпанкулов, началось исследование вопроса внедрения национальной цифровой валюты в составе с международными участниками из 28 стран Центробанков. По итогам пилотного проекта в 2021 году совместно с участниками финансового рынка и международными экспертами были выработаны технологические подходы, а также разработаны некоторые сценарии.