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Откладывать сроки внедрения цифрового тенге не планируют в Нацбанке

Автор:  
Анеля Касымова
7 Июня 2022, 15:05
Откладывать сроки внедрения цифрового тенге не планируют в Нацбанке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Методику по введению цифрового тенге представят до конца июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос о том, чтобы отложить внедрение цифрового тенге не стоит. Мы, как и планировали, до конца июня объявим нашу методику и до конца года в соответствии с этой методикой примем решение о введении цифрового тенге», - сказал председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов во время пресс-конференции в Нур-Султане.

О необходимости создания национальной платежной системы с привлечением участников финансового рынка на взаимовыгодных условиях заявлял Президент РК Касым-Жомарт Токаев в январе 2020 года.

В ноябре 2020 года, как сообщал зампредседателя Нацбанка Берик Шолпанкулов, началось исследование вопроса внедрения национальной цифровой валюты в составе с международными участниками из 28 стран Центробанков. По итогам пилотного проекта в 2021 году совместно с участниками финансового рынка и международными экспертами были выработаны технологические подходы, а также разработаны некоторые сценарии.


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