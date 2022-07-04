Отказываются писать заявления на своих обидчиков 63% жертв бытового насилия – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В МВД члены Общественного Совета обсудили актуальные проблемы – бытовое насилие, дорожную безопасность и коррупцию среди личного состава. Об этом сообщила на брифинге представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первой основной темой обсуждения стала профилактика и криминализация правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений и жестокого обращения с женщинами и детьми. Семейно-бытовое насилие является одной из актуальных проблем современного общества. По данным министерства, с начала года в полицию поступило более 68 тыс. сообщений в сфере семейно-бытового насилия», - сказала Шугыла Турлыбек.

Как отмечают в МВД, 63% жертв бытового насилия отказываются писать заявления на своих обидчиков.

«В ходе заседания стороны обсудили пути решения данной проблемы и рассмотрели вопросы по усилению ответственности в сфере бытового насилия», - добавила Шугыла Турлыбек.

Ранее сообщалось, что за неделю в Казахстане совершено 2 тыс. 941 преступление.

«О криминогенной обстановке в стране. За неделю совершено 2 тыс. 941 преступление, 1 тыс. 851 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» девять убийств, одно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, 54 грабежа, 457 краж чужого имущества», - уточнила Шугыла Турлыбек.