9 Июня 2022 17:03

Отказываться от угля будем постепенно – министр нацэкономики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров описал механизм перехода к низкоуглеродной экономике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Около 30 тыс. человек у нас работает в угольной промышленности. Этот переход будет оптимальный, он будет постепенный. Потому что мы не можем полностью перейти, ни одна страна в мире не может перейти», - сказал Алибек Куантыров на пленарном заседании Совета иностранных инвесторов.

Он привел примеры.

«Та же самая Польша, у неё есть определённые исключения. Дали ей квоту на использование угля, зато она будет его резко снижать потом. Я думаю, Казахстан также пойдёт примерно по этому пути. Нам нужно будет использовать ещё альтернативные переходные источники, как газ или атомная энергия, для того, чтобы полностью перейти к углеродной нейтральности. Вот это всё оно сейчас обсуждается», – отметил министр.

«Сейчас МНЭ с международными экспертами ведёт работу по разработке стратегии, доктрины. Я думаю, все эти риски мы будем учитывать там», - заключил глава Миннацэкономики Казахстана.



