Отказы медработников от вакцинации прокомментировал главный санврач РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О кампании по массовой вакцинации населения и о том, когда будут прививаться остальные категории граждан, рассказал главный государственный санврач - вице-министр здравоохранения РК Елан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кампания уже начата. На данный момент прививаются подлежащие группы. Мы рассчитываем, что уже к апрелю будет ежемесячный прирост производства (вакцины - прим. автора). Уже в марте производство вакцины будет доведено до 160 тысяч доз в месяц, а в апреле до 600 тысяч доз. После того, как будет охвачено прививками подлежащие группы населения, мы думаем, что к концу апреля те желающие, которые будут выражать желание привиться и вакцинироваться, смогут воспользоваться доступной вакциной на рынке», - сказал Ерлан Киясов, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга в СЦК.

«Отказы среди медицинских работников не так многочисленны, как принято считать. На самом деле подлежащая группа для вакцинации медицинских работников на данный момент удовлетворена», - заверил Е. Киясов.

Также он ответил, когда будут прививаться остальные категории граждан

«Думаю, что в марте мы уже начнем прививать, кроме медицинских работников, также педагогов и служащих силовых структур. Уже в апреле постепенно перейдем к остальным слоям населения, которые будут изъявлять желание воспользоваться вакциной», - отметил главный санврач Казахстана.

Ранее главный государственный санитарный врач, вице-министр здравоохранения ответил, можно ли вакцинироваться от коронавируса лицам старше 65 лет.