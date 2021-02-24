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    17:21, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    Отказы медработников от вакцинации прокомментировал главный санврач РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О кампании по массовой вакцинации населения и о том, когда будут прививаться остальные категории граждан, рассказал главный государственный санврач - вице-министр здравоохранения РК Елан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Кампания уже начата. На данный момент прививаются подлежащие группы. Мы рассчитываем, что уже к апрелю будет ежемесячный прирост производства (вакцины - прим. автора). Уже в марте производство вакцины будет доведено до 160 тысяч доз в месяц, а в апреле до 600 тысяч доз. После того, как будет охвачено прививками подлежащие группы населения, мы думаем, что к концу апреля те желающие, которые будут выражать желание привиться и вакцинироваться, смогут воспользоваться доступной вакциной на рынке», - сказал Ерлан Киясов, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга в СЦК.

    «Отказы среди медицинских работников не так многочисленны, как принято считать. На самом деле подлежащая группа для вакцинации медицинских работников на данный момент удовлетворена», - заверил Е. Киясов.

    Также он ответил, когда будут прививаться остальные категории граждан

    «Думаю, что в марте мы уже начнем прививать, кроме медицинских работников, также педагогов и служащих силовых структур. Уже в апреле постепенно перейдем к остальным слоям населения, которые будут изъявлять желание воспользоваться вакциной», - отметил главный санврач Казахстана.

    Ранее главный государственный санитарный врач, вице-министр здравоохранения ответил, можно ли вакцинироваться от коронавируса лицам старше 65 лет.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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