Отказывающиеся от вакцинации акмолинцы начали болеть семьями

Отказывающиеся от вакцинации акмолинцы начали болеть целыми семьями. Так, в регионе уже зарегистрировано несколько фактов, когда в одной семье опасной инфекцией одновременно заражались несколько детей. Об этом, а также о том, как область борется с опасными инфекциями, корреспонденту агентства Kazinform рассказала главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина.

Фото: РСК Акмолинской области

— Айнагуль Советовна, правда ли, что в Акмолинской области в текущем году увеличилось количество заболевших корью?

— Да, это действительно так. С начала текущего года по области зарегистрировано 515 подтвержденных случаев кори, что выше в 1,3 раза заболеваемости за 2023 год или на 35%. Среди заболевших 211 детей и 304 взрослых. Большинство заболевших не привиты по причине отказа от вакцинации. Так, у нас есть несколько фактов заболевания одновременно нескольких детей в одной семье. К примеру, в Бурабайском районе в одной семье заболели семь детей, в Кокшетау — четыре ребенка, в Сандыктауском и Зерендинском районах по три ребенка в одной семье. При этом все заболевшие ранее не привиты против кори по причине отказа от вакцинации.

— Где регистрируется больше всего случаев кори в Акмолинской области, и кто чаще всего болеет?

— В марте наибольшее количество случаев зарегистрировано в городе Кокшетау — 52 случая из 108, а также в Бурабайском районе — 21 случай. Больше всего заболевших среди неорганизованных детей — 50. 20 случаев зарегистрировано среди школьников, 16 — среди студентов. На сегодняшний день в регионе с корью госпитализировано 20 человек, в том числе 14 детей. На амбулаторном лечении находятся 65 человек, среди которых 40 детей.

— Как в регионе проходит дополнительная массовая иммунизация?

— В Акмолинской области дополнительной массовой иммунизации подлежат 44600 человек. Привито 36305 человек, то есть охват составил 81,4%, при республиканском показателе 91, 8%. Несмотря на сроки окончания дополнительной массовой иммунизации против кори до 1 февраля текущего года, по нашей области иммунизация продолжается по настоящее время, при этом слабые темпы отмечаются по Целиноградскому и Жаркаинскому районам, городам Кокшетау, Степногорску и Косшы.

— Кто может пройти иммунизацию от кори, кроме детей от 6 до 10 месяцев, от 2 до 4 лет и медработников?

— В рамках наверстывающей иммунизации вакцина доступна для лиц до 18 лет, ранее пропустившим вакцинацию по тем или иным причинам. Также вакцинации подлежат контактные с больным корью лица в возрасте до 30 лет, если они ранее не были привиты, либо привиты лишь одной дозой вакцины или с неизвестным прививочным статусом. Они должны быть вакцинированы в течении 72 часов с момента последнего контакта.

— С корью все понятно, а как обстоят дела в регионе с коклюшем?

— В области за текущий год отмечается рост в три раза заболеваемости коклюшем в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Зарегистрированы три подтвержденных случая коклюша. Все они среди детей до 14 лет. Заболевшие дети не организованные и не вакцинированые по причине отказа от профилактических прививок. По территориальной принадлежности два случая зарегистрированы в Кокшетау и один — в Бурабайском районе. И здесь вновь нужно вспомнить о необходимости иммунизации! Охват законченной вакцинацией против коклюша за два месяца 2024 года у нас составил 12,7% от подлежащих лиц при норме не менее 15,8%. Наименьший охват наблюдается в городе Косшы, а также Целиноградском, Астраханском и Зерендинском районах.

— Работают ли прививочные пункты в выходные дни?

— Да, прививочные пункты в области работают в рабочие и выходные дни, а в организованные коллективы выезжают прививочные бригады. Кроме того, акиматами выделяется автотранспорт для подвоза детей в поликлиники.

— Многие говорят, что в Казахстан возвращается ношение масок, так ли это?