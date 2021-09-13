Отказавшиеся платить за счет в ресторане павлодарцы привлечены к ответственности

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарцы, отказавшиеся платить за счет в ресторане, привлечены к ответственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

– В полицию обратилась администратор одного из ресторанов города о том, что посетитель заведения, сделав заказ на 23 тысячи тенге, посидел с друзьями, затем сказав официанту, что пошел покурить, быстро вышел из кафе и уехал на такси. Но уйти от ответственности любителю бесплатно поесть не удалось. Мужчина был установлен и задержан сотрудниками полиции, – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

В другом случае в полицию поступило сообщение от администратора ресторана по улице Лермонтова, где посетитель развлекательного заведения, заказав ужин, сытно поев и выпив на 26 тысяч тенге, отказался платить, пояснив, что у него попросту нет денег. По данным фактам проводится досудебное расследование по статье 195 УК Республики Казахстан «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». За свои действия посетителям развлекательных заведений предстоит ответить в соответствии с действующим законодательством.