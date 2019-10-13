Отказаться от вейпинга в связи с эпидемией в США рекомендовали казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный центр общественного здравоохранения рекомендует казахстанцам отказаться от вейпинга в связи с эпидемией в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организацию.

«В США зарегистрирован пятый случай смерти человека, курившего электронные сигареты. Минздрав США призвал людей отказаться от электронных испарителей из-за загадочной болезни, связанной с их использованием. Всего на сегодня зафиксировано более 500 госпитализаций с проблемами дыхательной системы в связи с вейпингом. Наиболее распространенными симптомами стали кашель, боль в груди, нехватка кислорода, лихорадка, головная боль, потеря сознания, диарея, анорексия, потеря веса. Бронхоскопия позволила установить, что заболевание — не инфекционное. Рентгенограммы показали затемнение в нижней части легких, компьютерная томография — снижение воздушности легочных альвеол.

Изначально электронные сигареты и вейпы преподносились как способ бросить курить или хотя бы уменьшить вред от пагубной привычки для лиц старше 18 лет. Однако в последние годы они стали крайне популярны у школьников и молодежи. За полгода наблюдения за юными вейперами ученые выяснили, что 25% из них стали регулярно курить сигареты, еще 21% — покуривать время от времени. Для сравнения: доля пристрастившихся к сигаретам школьников среди тех, которые не увлекались вейпингом, составила всего 2%», - говорится в распространенном собщении.

Как отмечается, основными компонентами вейпов являются никотин, пропиленгликоль - пищевая добавка Е1520, глицерин, вода и ароматизаторы. Ученые отмечают, что использующие электронные испарители молодые люди чаще других начинают затем курить обычные сигареты. Кроме того, ученые из Гарварда изучили 75 популярных марок одноразовых картриджей для электронных сигарет и жидкостей для перезаправляемых вейпов и обнаружили следы бактериальных и грибковых токсинов, которые вызывают астму, воспаление и снижают функцию легких, примерно в 30% и 80% из них соответственно. При этом бактериальные токсины чаще присутствовали в вейпах с фруктовым вкусом, а следы грибков — в наполнителях с ароматом табака и ментола.

Никотин — опасный токсический компонент, вызывающий рак, сердечно-сосудистые заболевания, а самое главное — привыкание, то есть никотиновую зависимость. Также велика вероятность отравления организма никотином, ведь вейпер, будучи уверенным в безопасности своего занятия, может во много раз превысить дозу парения. Когда никотина в сигарете мало, частота и глубина затяжек оказывается большей. Курильщик стремится насытить организм определенной дозой никотина, той, при которой достигается желаемый психологический эффект: чувство прилива сил, некоторого успокоения и т.д.

Табачные ароматизаторы обладают большим спектром вкусов, максимально передающих ощущение классического курения. Но на многие ароматизаторы нет необходимой документации, подтверждающей их безопасность и состав. В зависимости от состава смеси, физиологической особенности курильщика они могут привести к потере аппетита, проблеме со сном, падению эмоционального фона и снижению иммунных качеств организма. Имеет место высокая вероятность появления различных патологий бронхолегочной системы; зависимость, сформированная на психологическом, а в некоторых случаях (при использовании никотиновых замесов) и на физическом уровне.

На сегодняшний день ввиду сложившейся ситуации, учеными всего мира совместно со Всемирной организацией здравоохранения изучается пагубное влияние электронных сигарет на здоровье человека, однако, нам необходимо предостеречь наших детей и себя от возможной вспышки, подобной той, которая произошла в США.

«В этой связи, Национальный центр общественного здравоохранения рекомендует казахстанцам рассмотреть возможность отказа от электронных сигарет. Считать пар вейпа безопасным нельзя. В нем содержатся потенциально вредные соединения и токсичные примеси, включая канцерогены и отравляющие вещества, а также следы металлов — либо от нагревательного элемента, либо от других частей курительного устройства. Кроме того, девайсы могут взрываться и причинить травмы потребителю. НЦОЗ призывает соблюдать здоровый образ жизни: придерживаться здорового рациона питания, не потреблять большое количество соли, заниматься спортом, исключить вредные привычки. Соблюдение этих простых рекомендаций обеспечит вам долгую и здоровую жизнь», - говорится в обращении Центра.