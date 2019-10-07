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Отказаться от регулирования оптовых цен на авиатопливо предложил Канат Бозумбаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Канат Бозумбаев рассказал о механизме ценообразования на авиационное топливо казахстанского производства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Цены на авиатопливо регулируются рынком на основании спроса и предложения. При этом цены на авиатопливо на внутреннем рынке Казахстана соразмерны ценам на керосин российского производства и отражают рыночные реалии. При этом отмечаем, что уровень цен на импортное российское авиатопливо является сдерживающим фактором для роста оптовых цен на авиакеросин казахстанского производства», - сказал Канат Бозумбаев на заседании Правительства.
Он предложил отказаться от регулирования оптовых цен на авиатопливо.
«Учитывая высокую зависимость и колебания рынка нефтепродуктов от внешних факторов полагаем, введение регулирования оптовых цен на авиатопливо нецелесообразным. Кроме того, необходимо отметить, что в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе (пункт 85 Приложения 19 «Протокол об общих принципах и правилах конкуренции»), государственное регулирование цен на нефтепродукты не допускается», - отметил министр.
Он также отметил, что, несмотря на 100% обеспечение внутреннего рынка авиатопливом за счет собственного производства, возможное введение регулирования оптовых цен на керосин может привести к отсутствию рентабельности импорта керосина в случае непредвиденной остановки какого-либо из НПЗ.
«Это приведет к снижению или отсутствию поставок импорта и как следствие к риску возникновения факторов дефицита авиатоплива на внутреннем рынке РК. В настоящее время все 3 НПЗ работают в штатном режиме, с ежесуточным производством светлых нефтепродуктов с последующей отгрузкой на внутренний рынок», - заключил глава Минэнерго.
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