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Отказаться от проведений массовых мероприятий рекомендовано учреждениям ВКО

4 Марта 2020 15:30
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Отказаться от проведений массовых мероприятий рекомендовано учреждениям ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане в целях сохранения стабильной эпидемиологической ситуации учреждениям региона рекомендовано отказаться от проведения массовых мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целях сохранения стабильной эпидемиологической ситуации, обусловленной распространением по миру коронавируса, от имени руководителя аппарата акима области была дана рекомендация о необходимости отмены проведения массовых мероприятий с участием большого количество людей. Письмо рекомендательного характера было направлено во все предприятия и хозяйствующие субъекты региона», - говорится в распространенном письме руководителя аппарата акима области.

В пресс-службе акима области добавили, что решение об отмене мероприятий каждое учреждение принимает самостоятельно, данное письмо носит лишь рекомендательный характер.



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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Пневмония в Китае,
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Орал Ерланулы

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