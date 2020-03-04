Отказаться от проведений массовых мероприятий рекомендовано учреждениям ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане в целях сохранения стабильной эпидемиологической ситуации учреждениям региона рекомендовано отказаться от проведения массовых мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях сохранения стабильной эпидемиологической ситуации, обусловленной распространением по миру коронавируса, от имени руководителя аппарата акима области была дана рекомендация о необходимости отмены проведения массовых мероприятий с участием большого количество людей. Письмо рекомендательного характера было направлено во все предприятия и хозяйствующие субъекты региона», - говорится в распространенном письме руководителя аппарата акима области.

В пресс-службе акима области добавили, что решение об отмене мероприятий каждое учреждение принимает самостоятельно, данное письмо носит лишь рекомендательный характер.



