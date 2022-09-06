Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Отказаться от госрегулирования цен планируют в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
6 Сентября 2022, 10:27
Отказаться от госрегулирования цен планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил об основных моментах первого направления проекта Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По первому направлению «Новая экономическая политика» предусмотрена реализация 22 мероприятий», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

В частности, по его словам, в целях повышения инвестиционной привлекательности коммунальных предприятий будут выработаны предложения по поэтапному отказу от госрегулирования цен и тарифов, за исключением монопольных и олигопольных рынков.

«Для перехода на новую тарифную политику «Тариф в обмен на инвестиции» будет проведена работа по обновлению концепции регулирования сферы естественных монополий», - добавил министр.

Как сообщалось ранее, проект Общенационального плана по повышению устойчивости экономики приняли в Правительстве.


Фото: t.me/KZgovernment




Правительство РК   Экономика   Цены и тарифы   Послание Президента РК-2022  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области