Отказаться от аутсорсинга в обеспечении военных питанием предлагают депутаты

28 Декабря 2022, 14:26

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Отдав на аутсорсинг питание, мы оставляем армию без надежного тыла. Об этом заявил депутат Мажилиса Константин Авершин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вооруженные силы Республики Казахстан, начиная с 1996 года, одними из первых на постсоветском пространстве перевели организацию питания военнослужащих на систему аутсорсинга. В результате было сокращено 70% должностей в подразделениях обеспечения (заведующие по столовой, повара-инструкторы и другие должности) и сохранено минимальное количество обслуживающего персонала с введением смежных должностей», - сказал Константин Авершин, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Мажилисмен отметил, что в Вооруженных силах Республики Казахстан на сегодняшний день питание организовано в 179 столовых и пунктах питания, из них в 169 столовых и пунктах питания через оказание услуг 24 коммерческими структурами (аутсорсинг); 10 пунктах питания отдаленных рот противовоздушной обороны и маяках военно-морских сил путем приготовления пищи штатными поварами и поставки продуктов питания поставщиками.

«С одной стороны, применение аутсорсинга позволило личному составу сосредоточить свои усилия на боевой подготовке. Также сократились до нуля логистические расходы, расходы на высвобожденные штатные единицы, расходы на обслуживание и содержание холодильного, технологического и другого оборудования, складов и, как говорят, «оптимизированы» прочие затраты за счет сторонних поставщиков. Но в вопросах сохранения боеспособности войскового подразделения, полагаю, «оптимизация» - не то, чем стоит увлекаться. Отдав на аутсорсинг питание, мы оставляем армию без надежного тыла. Очевидно, что коммерческий подрядчик во время боевых действий не будет под обстрелами кормить бойцов в окопах. Проще расторгнуть договор. Кроме того, качество организации питания напрямую зависит от подхода к организации им работы от поставки продуктов питания до найма рабочих и приготовления пищи. Сбой организации работы на любом из этапов может привести к срыву или массовому отравлению личного состава. Нельзя сбрасывать со счетов и фактор диверсий», - подчеркнул Константин Авершин.

«С целью обеспечения обороноспособности страны, сохранения боеспособности войсковых подразделений в мирное и военное время, считаем стратегических важным переход на внутреннюю систему продовольственного обеспечения личного состава Вооруженных сил Республики Казахстан», - добавил К. Авершин.

Для этого депутаты предлагают предпринять следующие меры:

1. В Вооруженных силах восстановить продовольственные склады тыла ВС РК и продовольственные склады видов войск, региональных командований и родов войск по территориальному принципу;

2. Восстановить школу по подготовке младших специалистов продовольственной службы тыла ВС РК.

3. Ввести в штаты воинских частей ряд должностей: начальник столовой, начальник продовольственного склада текущего довольствия, повар-инструктор.

4. В воинских частях восстановить объекты продовольственной службы - овощехранилища и квасильно-засолочные пункты.

5. Ввести в штаты центральных складов ремонтные подразделения по ремонту технических средств продовольственной службы и холодильных оборудований так как в настоящее время столовые, складские помещения, холодильное, технологическое и другое оборудование содержатся за счет сил и средств подрядчиков, оказывающих услуги по организации питания.