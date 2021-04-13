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    01:36, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Отказался от медосвидетельствования и на восемь лет лишился прав водитель в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске нетрезвый водитель разъезжал ночью по улицам города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, 32-летнего водителя «Lexus 570» остановили на пересечении улиц Абая - М. Жумабаева. Запах алкоголя отсутствовал, однако поведение мужчины заставило полицейских заподозрить состояние опьянения. Ему предложили пройти медосвидетельствование. Водитель категорически отказался.

    Полицейские собрали материал по административной статье, которая предполагает ответственность за невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения. Решением суда горожанину назначили наказание в виде ареста сроком на 15 суток и лишения права управления сроком на 8 лет.

    Заместитель начальника управления местной полицейской службы Александр Розбах отметил, что если бы водитель прошел медосвидетельствование, то срок лишения прав составил семь лет.

    За четыре дня на дорогах области выявили 18 нетрезвых водителей.



    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Закон и право Транспорт Суды
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